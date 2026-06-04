البيت الأبيض يرشح ترامب لأداء شخصية العميل جيمس بوند

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، صورة ساخرة لنفسه متقمصا شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند على منصته "تروث سوشيال".

ولترامب تاريخ طويل من المقارنات الإيجابية بين نفسه وشخصيات شهيرة، من بينها إلفيس بريسلي، ووينستون تشرشل، والأم تيريزا، وصولا إلى تشبيه نفسه بالسيد المسيح.

وفي أحدث منشوراته، استخدم ترامب صورة أرشيفية له عندما كان أصغر سنا، واقفا أمام مرآة متقطعة، وأرفقها بعبارة: "ترامب 007".

ومع إعلان استوديوهات "أمازون إم جي إم"، المملوكة لشركة أمازون، عن بدء البحث رسميا عن ممثل جديد لتجسيد شخصية جيمس بوند خلفا لدانيال كريغ، سارعت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض إلى ترشيح ترامب للقيام بالدور على سبيل المزاح، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكان الحساب الرسمي للبيت الأبيض قد نشر في مايو الماضي صورة ساخرة أكثر تفصيلا من صورة ترامب، تظهر الرئيس مرتديا بدلة رسمية ويحمل مسدسا مزودا بكاتم للصوت، على هيئة مستوحاة من أفلام جيمس بوند.

ولا تزال هوية الممثل المقبل الذي سيؤدي دور الجاسوس الأنيق الذي ابتكره الكاتب إيان فليمنغ محل تكهنات واسعة، حيث يتداول عدد من الأسماء المرشحة، من بينهم آرون تايلور جونسون، وتوم هولاند، وهاريس ديكنسون، وجاكوب إلوردي، وكالوم تيرنر.

وكان دانيال كريغ قد جسد شخصية جيمس بوند للمرة الأخيرة في فيلم "نو تايم تو داي" عام 2021.

وفي منشورات أخرى على منصته، الأربعاء، نشر ترامب صورة قديمة تجمعه مع نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن دون توضيح سبب ذلك. علما بأن هيوستن قد توفيت عام 2012.