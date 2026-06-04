تحقيق في نيويورك: فتحات الصرف الصحي بوابات عبور لأشخاص عدة

بدأت الشرطة الأمريكية تحقيقًا بعد رصد أكثر من اثني عشر شخصًا يدخلون ويخرجون من فتحتي صرف صحي في بروكلين، وفقًا لما أفادت به محطة "فوكس" يوم الجمعة.

وقالت السلطات أنها قامت برصد سبعة أشخاص على الأقل يدخلون شبكة الصرف الصحي عبر فتحة صرف صحي بالقرب من شارع ماكدونالد وشارع كولين في غريفزند حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الخميس، ويخرجون منها حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة.

وجاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مركز الشرطة رقم 62: "أجرت السلطات تحقيقًا شاملًا بعد ورود بلاغات عن وجود أفراد غير مصرح لهم داخل شبكة الصرف الصحي في شارع ماكدونالد. وقد أنهت شرطة نيويورك والجهات الأمنية الأخرى عمليات التمشيط، مؤكدةً أن المنطقة آمنة وخالية من أي مخاطر".

كما رصدت السلطات مجموعة أخرى من ثمانية أشخاص ينزلون إلى شبكة الصرف الصحي على بعد حوالي ثمانية أميال في منطقة شارع هيوارد وشارع بيدفورد حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة. وبحسب شرطة نيويورك، فقد شوهدوا وهم يخرجون من فتحات الصرف الصحي قبيل الساعة الرابعة صباحًا بقليل، ثم لاذوا بالفرار في سيارة.

ولاحقا حضرت وحدة الكلاب البوليسية التابعة لشرطة نيويورك، وإدارة الإطفاء، وإدارة حماية البيئة إلى موقع الحادث وأجرت تحقيقًا. وأكد متحدث باسم إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك أنه تم فحص شبكة الصرف الصحي في كلا الموقعين، وثبتت سلامة البنية التحتية، لكنه شدد على أن دخول شبكة الصرف الصحي أمر غير قانوني وخطير.

وقال المتحدث في بيان: "قد تحتوي شبكات الصرف الصحي على مخاطر عديدة، بما في ذلك غازات سامة وربما قاتلة، وأسطح غير مستقرة، ومخاطر الفيضانات، وأماكن مغلقة. لهذه الأسباب، يجب على عامة الناس عدم دخول أي أنبوب أو مصرف أو حوض تجميع أو فتحة تفتيش أو مخرج صرف صحي". وتُجري الشرطة تحقيقًا في الحادثتين لمعرفة ما إذا كان هناك أي رابط بينهما.