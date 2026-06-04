مراهقة تطعن ثلاثة أحصنة مشاركة في سباق والسبب مجهول

قالت الشرطة إن فتاة مراهقة رهن الاحتجاز بعد أن طعنت ثلاثة خيول بسكين في مسابقة لسباق البراميل في لاس فيغاس، مما سيمنع هذه الخيول من المشاركة.

وقالت شرطة مدينة لاس فيجاس إن الضباط تلقوا تقريرًا في حوالي الساعة 2:07 صباحًا يوم السبت يفيد بإصابة حصان في حظيرة بالقرب من كازينو ساوث بوينت. ورد ضباط الدورية وعلموا أن ثلاثة خيول "أصيبت عمدا بأداة حادة" يعتقد أنها سكين، وفقا لبيان صحفي.

أثناء تحقيق قسم القسوة على الحيوانات في LVMPD، حدد المحققون فتاة مراهقة تمكنت من الوصول إلى الحظيرة كمشتبه به محتمل. تم احتجازها وحجزها في قاعة الأحداث في مقاطعة كلارك.

تقول الشرطة إنها تواجه 12 تهمة بالقتل المتعمد/الخبيث/التشويه/التعذيب للحيوانات وثلاث تهم بجناية التدمير الضار للممتلكات الخاصة بما يزيد عن 5000 دولار.

كان من المقرر أن تتنافس الخيول في عرض فيغاس سوبر شو لعام 2026 من National Barrel Horse Association Professional's Choice، والذي بدأ يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد. ومع ذلك، نقلت محطة "KGNS" عن الشرطة تأكيدها إن إصابات الخيول، التي لا تعتبر مهددة للحياة، من المتوقع أن تمنعها من القيام بذلك. وقالت الرابطة الوطنية للخيول في بيان إن الحادث يتعلق "بسوء معاملة عدد محدود من رياضيي الخيول من قبل أحد المنافسين".

وجاء في البيان: "تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان صحة جميع الخيول. نطلب الاحترام والتفهم من جميع المشاركين خلال هذا الوقت الحساس". ولم تبين الشرطة السبب المباشر لقيام المراهقة بعمليات الطعن تلك.