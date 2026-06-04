«تشات جي.بي.تي» الأسرع في الوصول لـ «المليار مستخدم شهرياً»

تجاوز تطبيق «تشات جي.بي.تي»، التابع ​لشركة «أوبن إيه.آي»، حاجز المليار مستخدم ‌نشط ​شهرياً على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم.

ويأتي هذا الرقم القياسي، الذي أوردته شركة «سنسور تاور»، المتخصصة في تحليلات السوق، وسط منافسة ⁠متزايدة بين شركتَي «أنثروبيك» و«أوبن إيه.آي» للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي، التي تشهد توسعاً سريعاً.

وقالت «سنسور تاور» إن «تشات جي.بي.تي» ‌وصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً، في مايو الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من ‌إطلاقه، متجاوزاً الوتيرة التي حددتها تطبيقات، مثل ‌«غوغل مابس»، و«تيك توك»، و«إنستغرام»، و«يوتيوب».

وأضافت الشركة ‌أن مستخدمي «تشات ‌جي.بي.تي» في الولايات المتحدة، الذين قاموا بتحميل تطبيق «كلود» ​من «أنثروبيك»، ‌في الربع ​الأول من العام الجاري، قضوا وقتاً ⁠أقل 5% على «تشات جي.بي.تي»، بعد شهر من التحميل، من متوسط استخدامهم في الأشهر ​الثمانية ⁠السابقة.

وقدمت «⁠أنثروبيك» طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، أول من أمس، في حين أفادت ⁠«رويترز» بأن «أوبن إيه.آي» تستعد أيضاً لتقديم طلب للطرح العام الأولي في الأسابيع المقبلة، وتشير بيانات «سنسور تاور» إلى أن عدد مستخدمي «كلود» النشطين شهرياً على مستوى ‌العالم بلغ 56 مليوناً، حتى الربع الثاني من العام الجاري، في حين تجاوزت نسبة نمو عدد مستخدميه النشطين شهرياً، على أساس سنوي، البالغة 640% تقريباً، نسبة نمو مستخدمي «تشات جي.بي.تي» ​عند 62%.