ممشى المشاهير في هوليوود يحتفي بديفيد بيكهام

سيمنح نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، ديفيد بيكهام، نجمة بممشى المشاهير في هوليوود، بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يحضر حفل الكشف عن النجمة، في 12 الشهر الجاري، النجم توم كروز، وزوجة اللاعب، المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، إذ سيتم تكريم قائد المنتخب الإنجليزي السابق على أحد أشهر المعالم في هوليوود.

وسينظم التكريم لبيكهام (51 عاماً) قبل ساعات من انطلاق أول مباراة تُقام على الأراضي الأميركية، ضمن النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقالت آنا مارتينيز، من غرفة تجارة هوليوود، إن «تكريم ديفيد بيكهام بنجمة في فئة الترفيه الرياضي يأتي في توقيت مناسب مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم»، وأضافت: «دور بيكهام في رفع شعبية كرة القدم في أميركا، وتأثيره المستمر في الرياضة والترفيه والثقافة العالمية، يجعل هذا التكريم ذا أهمية خاصة».