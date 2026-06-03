فرنسا تغرم"شي إن" 22 مليون يورو

فرضت فرنسا غرامة قدرها 22 مليون يورو على شركة "شي إن"، لبيع الأزياء عبر الإنترنت بأسعار مخفضة، لانتهاكها قواعد حماية المستهلك، من بينها عدم تقديم المعلومات الإلزامية للعملاء.

وقالت "المديرية العامة لسياسة المنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" التي تتخذ من باريس مقراً لها، اليوم الأربعاء، إن تحقيقاً أجري العام الماضي كشف عن عدم امتثال المنصة للوائح حماية المستهلك في جوانب متعددة.

وأضافت الهيئة أن "شي إن" أرسلت تأكيدات طلبات لم تستوف المتطلبات القانونية، حيث افتقرت إلى معلومات أساسية مثل السعر، وتاريخ الشراء، وفترة التسليم، وبيانات البائع، ومعلومات الضمان.

كما لم تحترم "شي إن" حقوق المستهلكين في التراجع عن الشراء بشكل صحيح، مما منع العملاء من إلغاء طلبيات الشراء وفقا للشروط التي ينص عليها القانون الفرنسي، حسبما أفادت المديرية العامة لسياسة المنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن الشركة لم تقدم معلومات كافية بشأن المعايير البيئية لمنتجاتها، بما في ذلك بيانات تتعلق بالمواد البلاستيكية الدقيقة.

من جانبها، رفضت شركة شي إن نتائج التحقيق وأعلنت اعتزامها الطعن على العقوبة.