حبس صبري نخنوخ 4 أيام.. تفاصيل مشاجرة معرض السيارات في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ وشقيقه ونجل شقيقه واثنين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف مالي بين نخنوخ ومالكي معرض السيارات، محمد وهشام الإمام، بشأن صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي. وبحسب التحقيقات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، اشترى نخنوخ الفيلا ثم تراجع عن الصفقة لاحقاً، مطالباً باسترداد المبالغ التي سددها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين.

وأشارت التحريات الأمنية إلى أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية داخل معرض السيارات، قبل أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي أسفرت عن إصابات طفيفة وتلفيات داخل المعرض. كما كشفت أقوال شهود عيان أن الطرف الثاني تعرض للاعتداء خلال الواقعة.

وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات؛ إذ اتهم نخنوخ مالكي المعرض بالنصب والاحتيال في الصفقة محل النزاع، بينما اتهمه أصحاب المعرض بمحاولة اقتحام المنشأة والاستيلاء على مستندات خاصة بالفيلا، إلى جانب تحريض مرافقيه على الاعتداء وتحطيم كاميرات المراقبة لإخفاء تفاصيل الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين والشهود، كما أجرت معاينة ميدانية لموقع الحادث لحصر التلفيات والتحقق من الاتهامات المتعلقة بإتلاف أنظمة المراقبة داخل المعرض.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال آخر، صاحب معرض سيارات معروف، بعد رصد تواجده بمسرح الأحداث وقت وقوع المشاجرة، حيث يجري التحقيق معه لتحديد طبيعة دوره ومدى ارتباطه بالواقعة.

وشهد محيط محكمة التجمع الخامس إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع التحقيقات، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن لتأمين المنطقة ومنع أي تجمعات أو احتكاكات.

ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة.