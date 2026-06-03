منع رجل من دخول مدن ملاهي مدى الحياة.. والسبب أكلة شهيرة

مُنِع رجل من دخول مدينة الملاهي سيدار بوينت وجميع المتنزهات التابعة لشركة سيكس فلاغز مدى الحياة، بعدما أقدم على مغامرة غير مألوفة تمثلت في تناول قطع دجاج «الناجتس» أثناء ركوبه أفعوانية «ميلينيوم فورس».

والرجل، الذي عُرّف بأنه اليوتيوبر ألين فيريل، نشر مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه وهو يُخفي علبة تحتوي على عشر قطع من «الناجتس» داخل سرواله قبل صعوده إلى اللعبة. وخلال الرحلة، تناول سبع قطع بينما كانت الأفعوانية تنطلق بسرعات عالية، بل طلب في إحدى اللحظات من الشخص الذي كان يصوره أن يناوله الصلصة. كما التُقطت له صورة أثناء الرحلة وهو يتناول إحدى القطع.

وقال فيريل لاحقًا، في تصريح لقناة WJW: «لم أتخيل يومًا أن تناول عشر قطع ناجتس على متن أفعوانية سيصبح خبرًا وطنيًا، لكن هذا ما حدث».

لكن شركة «سيكس فلاغز»، المالكة لمنتزه «سيدار بوينت»، أكدت أن هذا السلوك يُعد مخالفة صريحة لقواعد السلامة المعتمدة لديها، مشيرة إلى أنه تم حظر فيريل من دخول جميع مرافقها مدى الحياة.

وقال المتحدث باسم المنتزه، توني كلارك، لقناة WKYC: «السلامة ركن أساسي في عملنا، ولا نتسامح مطلقًا مع أي سلوك غير آمن أو غير لائق. وتحظر سياسة السلامة الخاصة بألعابنا إدخال أي أغراض غير مثبتة إلى الألعاب، بما في ذلك الطعام الذي قد يشكل خطر اختناق».

وأضاف فيريل أن مسؤولي المنتزه درسوا إمكانية رفع دعوى قضائية ضده. كما لا يُسمح للزوار بتصوير مقاطع الفيديو أثناء ركوب الألعاب إلا باستخدام أجهزة مخصصة، مثل نظارات Meta Smart Glasses.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن التصوير أثناء ركوب معظم الألعاب الترفيهية محظور دون إذن مسبق من إدارة المنتزه، باستثناء الكاميرات الصغيرة المثبتة على النظارات والمثبتة على الرأس باستخدام أحزمة معتمدة.

وتبلغ السرعة القصوى لأفعوانية «ميلينيوم فورس» 149 كيلومترًا في الساعة، بينما يصل ارتفاعها إلى نحو 95 مترًا، وتستغرق الرحلة حوالي دقيقتين.