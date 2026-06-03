رولز رويس تكشفت عن "سبيكتر "Series 2 كتحفة فنية تجمع بين الفخامة والأداء الخارق

تُوجت شركة "رولز رويس" البريطانية مسيرتها نحو المستقبل الكهربائي بإطلاق طرازها المحدث "سبيكتر Series II"، لتقدم تحفة هندسية تجمع بين الفخامة المطلقة والأداء الخارق لتكون السيارة الأقوى في تاريخ العلامة العريقة.

تأتي هذه السوبر-كوبيه الكهربائية بترقيات تقنية استثنائية رفعت المدى القياسي بنسبة تصل إلى %18 ليبلغ 390 ميلاً (628 كيلومتراً)، مع خفض زمن الشحن بنسبة %14 بفضل تطوير خلايا البطارية.

أما على صعيد القوة، تنطلق فئة "بلاك بادج" بعزم دوران يصل إلى 1100 نيوتن متر وقوة 670 حصاناً (500 كيلوواط) عند تفعيل الوضعية الرياضية. أما من الداخل، فقد اتسعت لوحة القيادة الرقمية (Clock Gallery) على كامل عرض الواجهة الأمامية، لتضم تحفة فنية مضيئة تتكون من 8,108 إضاءة نقطية (بكسل) تحاكي الضباب المتحرك.

ولم تقتصر الثورة على الأداء، بل امتدت للمقصورة الداخلية التي تحولت إلى لوحة فنية رقمية، تمتد على عرضها واجهة مضيئة بـ 8,108 نقاط إضاءة تحاكي حركة الضباب، إلى جانب ساعة كلاسيكية جديدة مستوحاة من عدادات الطائرات القديمة.

ولتلبية تطلعات عملاء التخصيص الفاخر، قدمت رولز رويس لأول مرة خامات ثورية شملت نسيج Duality Twill المصنوع من ألياف الخيزران الفاخرة والذي يتطلب تطريزه ملايين الغرز، بالإضافة إلى جلود المقاعد المثقبة بدقة متناهية تحاكي حركة السحب تحت ضوء القمر، مما يجعلها قمة ما توصل إليه عالم السيارات الفارهة.