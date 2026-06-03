معدلات الإصابة بسرطان القولون تتزايد

رصدت دراسة في سويسرا ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، للبالغين تحت سن 50 عاماً، مع تراجع معدلات الإصابة بالنسبة للأشخاص الأكبر سناً.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية European Journal of Cancer المتخصصة في أبحاث السرطان، إلى انتشار المرض بصفة خاصة لدى الأشخاص تحت سن 30 عاماً، مع تأخر تشخيص السرطان في معظم الأحيان، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة التوعية بالأعراض والعوامل التي تزيد احتمالات الإصابة بالمرض.

وتُشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.9 مليون شخص، تم تشخيص إصاباتهم بسرطان القولون خلال عام 2022، وأن نحو 900 ألف شخص فارقوا الحياة بسببه، وتوجد أعلى معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما توجد أعلى معدلات للوفاة جراء الإصابة بالمرض في شرق أوروبا.

وقال أخصائي الجراحة في كلية الطب بجامعة جنيف، جيريمي ماير: «تتزايد معدلات الإصابة حالياً بين الأشخاص في عمر الثلاثينات، من دون وجود عوامل وراثية أو شخصية للمرض، وكثيراً ما يتم تشخيص المرض في مرحلة متأخرة بعد أن تكون الانبثاثات قد تكونت بالفعل».

وشملت الدراسة تحليل 96 ألفاً و410 إصابات بسرطان القولون والمستقيم شُخِّصت بين 1980 و2021 من واقع سجلات الهيئة الوطنية لتسجيل السرطان في سويسرا.