عصير الجوافة.. وسيلة فعالة ورخيصة لعلاج الأنيميا

توصلت دراسة علمية إلى أن شرب عصير الجوافة، بانتظام، يمكن أن يكون وسيلة فعالة ورخيصة للحد من مخاطر مرض الأنيميا أو فقر الدم لدى النساء، في الدول ذات معدلات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وكشفت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية BMJ Nutrition, Prevention and Health، المتخصصة في أبحاث الصحة والغذاء أن إضافة المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد إلى عصير الجوافة تجعلها أكثر فاعلية في رفع معدلات الهيموغلوبين في الدم عن تناول هذه المكملات بشكل منفرد.

وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات أنيميا فقر الدم لدى المراهقات والحوامل في كثير من دول العالم ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يزيد من مخاطر الأمراض والوفاة، ويؤثر على النشاط والوظائف الإدراكية والحالة الصحية العامة للمرضى.

ويؤكد الباحثون أن الجوافة تحتوي على كمية من فيتنامين سي تزيد بواقع أربعة أمثال مقارنة بالبرتقال، كما أنها تحتوي على فيتامين (أ) وحمض الفوليك وكميات ضئيلة من الحديد.

واعتمدت الدراسة على مراجعة قواعد بيانات التجارب والأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على فوائد الجوافة وصدرت باللغة الإنجليزية منذ عام 2000، وتركزت ست دراسات على المراهقات و11 على النساء الحوامل، وتناولت تسع دراسات فوائد الجوافة عند إضافة المكملات الغذائية إليها.

وتبين بشكل عام ارتفاع معدلات الهيموغلوبين في الدم لدى النساء المشاركات في تلك التجارب بواقع 1.71 غرام/ ديسيلتر بعد تناول عصير الجوافة بانتظام، ما يؤكد أن العصير ينطوي على فوائد ملموسة لعلاج فقر الدم.

وقال المدير التنفيذي لمعهد «إن.إن.إي.دي برو غلوبال لدراسات الغذاء والتغذية والصحة» في بريطانيا، سومانترا راي، لموقع «سايتيك ديلي» المتخصص في الأبحاث العلمية، إن «هذه الدراسة ترسخ أهمية المواد الغذائية الغنية بفيتامين (سي) في امتصاص الحديد، وزيادة فعاليات المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد».