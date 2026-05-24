طبق صيني شهير يُدخل امرأة المستشفى.. وقرحة بطول 8 سم في المريء

أصيبت امرأة صينية بقرحة في المريء بطول ثمانية سنتيمترات بعد تناولها طبق «الهوت بوت» الشهير بسرعة كبيرة، ما دفع الأطباء إلى تجديد التحذير من مخاطر تناول الطعام شديد السخونة.

وشُخّصت وانغ، البالغة من العمر 42 عامًا، بقرحة في المريء في مقاطعة هونان وسط الصين، بعدما ابتلعت الطعام الساخن بسرعة. وقالت إنها كانت «جائعة جدًا ومنهمكة في تناول الطعام» أثناء حديثها مع صديقاتها.

ولم تنتظر وانغ حتى يبرد الطعام بعد إخراجه من القدر، بل ابتلعته مباشرة، لتشعر فورًا بضيق في صدرها. وحاولت تخفيف الألم بشرب ماء مثلج، ما جعلها تشعر بتحسن مؤقت، لذلك لم تُعر الأمر اهتمامًا كبيرًا.

لكن في اليوم التالي، عانت من ألم شديد حتى عند شرب الماء. وكشف مستشفى تشانغشا الثامن أنها أصيبت بقرحة في المريء بطول ثمانية سنتيمترات، أي ما يقارب ثلث طول المريء لدى البالغين، والذي يتراوح عادة بين 25 و30 سنتيمترًا.

وأوضحت الدكتورة وو شياو تشينغ أن كثيرين يعتقدون خطأً أن المريء قادر على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، بينما لا يستطيع الجسم تحمل الطعام الذي تتجاوز حرارته 50 إلى 60 درجة مئوية.

ووفقًا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، قد تصل حرارة الطعام الخارج مباشرة من طبق «الهوت بوت» إلى 80 أو 90 درجة مئوية. وفي حالة وانغ، أدى ابتلاع الطعام الساخن بسرعة إلى حرق الغشاء المخاطي الحساس في المريء.

وأشار الأطباء إلى أن قرحة المريء تُشفى عادة بشكل كامل إذا عولجت مبكرًا، لكنها قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان في حال تكرارها بصورة مستمرة.

ويعود أصل طبق «الهوت بوت» الحار إلى إقليم سيتشوان، ويحظى بشعبية واسعة خاصة في تشونغتشينغ، لما يمنحه من مزيج مميز بين الحرارة والتنميل والطعم اللاذع.

وتسجل الصين نحو 40% من حالات سرطان المريء في العالم، ويعتقد خبراء أن الإقبال على تناول الأطعمة والمشروبات شديدة السخونة يعد أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك.

كما صنّفت منظمة الصحة العالمية المشروبات التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ضمن المواد «المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان».