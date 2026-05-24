كاظم الساهر.. «متى» تعيد «القيصر» إلى جذوره

في خطوة فنية جديدة ومغايرة أشعلت حماسة عشاق الطرب العراقي الأصيل، أطلق النجم كاظم الساهر عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، مؤخراً، من كلماته وألحانه، أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية «متى»، التي سرعان ما تصدرت بعد سويعات من طرحها، المشهد الموسيقي واهتمام جمهور الساهر في العراق، فيما لفتت هذه الخطوة الجديدة من جهة أخرى أنظار المستمع العربي الذي طالما انتظر هذا اللون بشغف كبير، في عودة قوية ومؤثرة إلى الأغنية العراقية بلهجتها الشعبية والكلاسيكية الجميلة.

وتكتسب تجربة أغنية قيصر الغناء العربي الجديدة «متى»، أهمية خاصة حالياً بالنسبة لمسيرة الفنان إذ تمثل نقطة تحول تعيده مجدداً إلى أحضان اللهجة العراقية التي شهدت انطلاقته وبدايات تألقه الفني والجماهيري الواسع، فيما صنعت جزءاً لا يستهان به من جماهيريته، وذلك بعد سنوات طويلة ركز فيها كاظم الساهر بشكل شبه كامل على غناء القصائد العربية الفصحى، لاسيما أشعار الراحل نزار قباني، التي كان آخرها ألبوم «مع الحب» الصادر في عام 2024. أما اليوم فتأتي «متى» لتكسر هذا النمط، وتلبي نداء شريحة واسعة من محبيه الذين اشتاقوا للإيقاع العراقي الأصيل الذي تميز الساهر بأدائه.

طابع الأصالة

وتتميز الأغنية الجديدة بطابع كلاسيكي رومانسي مفعم بالشجن، حيث تجسد «وجع الحب» ومشاعر الانتظار التي يعود بها الساهر إلى اللون العاطفي العميق والدافئ، وذلك بعد أن نجح العمل الجديد في خلق ضرب من التوازن الدقيق بين الكلمة الراقية واللحن ذي الطابع العراقي الأصيل، الذي أرفقه في الأغنية، بإحساس أدائي عال وتوزيع موسيقي معاصر يحاكي التطور الفني ويلائم ذائقة الأجيال المختلفة.

ولا تقتصر توقعات هذا العمل الجديد وطموحه على كونه إصداراً منفرداً، إذ أكدت مصادر فنية مرافقة للأغنية تابعة لحسابات «القيصر»، أنها بمثابة الإطلاق التمهيدي والشرارة الأولى لألبوم عراقي كامل يعكف الساهر حالياً على وضع لمساته النهائية عليه، ليكون بمثابة هدية لجمهوره.

إنتاج ضخم

ويبدو أن الأغنية الجديدة التي بادر الساهر بطرحها مؤخراً قد حظيت بإنتاج موسيقي ضخم ومدروس لضمان خروجها بأعلى معايير الجودة العالمية؛ إذ تولى ابنه وسام الساهر عمليات الإنتاج والإشراف الموسيقي، فيما ضم فريق العمل كلاً من هشام نياز في التوزيع الموسيقي، وإيهاب نبيل في هندسة الصوت، ورالف كيسلر وجوناس برومر في الميكساج والماسترينغ، وثيرد كلتشر إنترتينمنت في الإنتاج التنفيذي، أما التوزيع فأوكل لبيليف، ما أضفى على الأغنية جودة صوتية فارقة.

وبالأغنية العراقية الجديدة «متى»، يبرهن كاظم الساهر مجدداً قدرته على استقراء طقس الساحة الفنية، وتغيير جلده وإرضاء ذائقة جمهوره العربي الواسع عبر تجارب تجديد مستمر مع الحفاظ على الأصالة، وسط ترقب واسع لصدور الألبوم العراقي الذي يتوقع أن يشكل حدثاً فنياً في الفترة المقبلة.

موعد متجدد في أبوظبي

في موعد فني جديد، سيلتقي قيصر الغناء العربي كاظم الساهر مع عشاق الموسيقى الراقية في العاصمة أبوظبي الخميس المقبل، ليحيي حفلاً على مسرح «سبيس 42 أرينا»، ضمن باقة فعاليات وحفلات عيد الأضحى المبارك.

وسيشدو النجم في الحفل بباقة من أجمل قصائده وأعماله القديمة والجديدة، في ليلة تعد عشاق الطرب الأصيل بالكثير.

. الأغنية الجديدة من كلمات وألحان كاظم الساهر أيضاً.