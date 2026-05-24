نظام غذائي يساعد على ازدهار الأمعاء

نصحت الخبيرة الألمانية دانييلا كريل باتباع نظام غذائي متنوع يضم كل الألوان، إذ ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي على أغذية ذات ألوان متعددة مثل الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي.

وأشارت إلى أن النظام الغذائي الغني بالألوان يساعد على ازدهار الأمعاء؛ إذ إنه يتمتع بتأثير إيجابي على الكائنات الدقيقة في الأمعاء أي «الميكروبيوم»، علماً بأن الميكروبيوم الصحي لا يُساعد على الهضم فحسب، بل يتمتع أيضاً بتأثير إيجابي على الصحة النفسية والعافية بشكل عام.

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي على الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور؛ إذ إنها تُوفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم.

يشار إلى أن السبب العلمي وراء نصيحة خبيرة التغذية الألمانية لا يتعلق بالشكل الجمالي للطبق، بل بالمغذيات النباتية (Phytonutrients)؛ وهي مركبات طبيعية تمنح النباتات ألوانها المميزة، وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تحمي الجسم من الأمراض المزمنة. فكل لون في الخضار والفاكهة يشير إلى وجود مادة كيميائية حيوية فريدة يحتاج إليها الجسم.