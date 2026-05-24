الصين تقترب من طموحها على القمر.. بمهمة جديدة

تنطلق، اليوم، مهمة فضائية صينية ترمي إلى جمع بيانات بشأن الرحلات الفضائية الطويلة الأمد، في خطوة جديدة تقرّب بكين من تحقيق هدفها بإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وتُعدّ محطة تيانغونغ الفضائية التي يشغلها طاقم من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون عادة كل ستة أشهر، جوهرة التاج في البرنامج الفضائي الصيني الذي يحظى باستثمارات حكومية ضخمة، في مسعى لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.

وتنطلق مهمة «شنتشو-23» من مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية، كما أفاد أمس المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، تشانغ جينغبو.

وقال جينغبو إن الأهداف الرئيسة للمهمة تتمثل بـ«مواصلة البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية، وإجراء أنشطة خارج المركبة لرواد الفضاء، ونقل الشحنات داخل الوحدة الفضائية وخارجها».

وأوضح أن أحد رواد الفضاء سيخوض تجربة إقامة في المدار لمدة عام كامل، ما سيتيح جمع بيانات عن رواد الفضاء خلال رحلات فضائية طويلة الأمد واختبار إمكانات الحفاظ على صحتهم ورعايتها.

