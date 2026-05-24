نيزك يضيء سماء شرق أستراليا بألوان مبهرة

رصدت لقطات فيديو لحظات مبهرة لنيزك أضاء سماء شرق أستراليا بألوان خضراء وزرقاء لافتة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر ومضات ملونة في السماء، فيما تمكن أشخاص من مشاهدة النيزك أثناء عبوره الغلاف الجوي، واصفين إياه بـ«كرة نارية بألوان مبهرة»، في حين ظن بعضهم أنه جسم طائر مجهول.

والسبب وراء الضجة التي أحدثها النيزك هو مروره فوق مناطق مكتظة بالسكان، مساء الخميس الماضي، ما أتاح للبعض وكاميرات المراقبة والسيارات توثيقه بدقة.

وعاش سكان الساحل الشرقي لأستراليا لحظات من الذهول عندما اخترقت كرة نارية ضخمة السماء ليتحول ظلام الليل فجأة إلى ما يشبه ضوء النهار لثوانٍ معدودة.

وقدّر علماء أن حجم النيزك لم يكن كبيراً، بل في حجم «كرة السلة» تقريباً، لكن هذا الحجم الصغير كافٍ لإحداث هذا العرض البصري الهائل بسبب السرعة الرهيبة.