طلبة بحرية يسعون لعبور الأطلسي بسفينة شراعية

ينطلق طلبة من الكلية البحرية الفرنسية والأكاديمية البحرية الأميركية من ميناء بريست الفرنسي على متن قارب شراعي في رحلة تسعى لعبور المحيط الأطلسي، وصولاً إلى نيويورك، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وتُنظم الرحلة التي تحمل اسم «الإبحار من أجل الحرية» في إطار إحياء الذكرى الـ400 للبحرية الوطنية الفرنسية، ويشارك فيها 36 طالباً، يتناوبون في الأدوار على متن السفينة الشراعية «لانتريبيد» البالغ طولها 21 متراً والمصنوعة من ألياف الكربون.

وبعد توقف في جزر الكناري، ستبحر «لانتريبيد» إلى نورفولك في فيرجينيا، إذ سيشارك طاقمها في تجمّع دولي للسفن الشراعية الكبيرة.

ومن هناك ستبحر شمالاً على طول الساحل الشرقي وصولاً إلى الأكاديمية البحرية في أنابوليس بميريلاند، قبل أن تصل إلى نيويورك للاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو المقبل.