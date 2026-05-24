«ستارشيب» تعود للأرض.. وإيلون ماسك: رحلة «ملحمية»

عادت مركبة الفضاء «ستارشيب» إلى الأرض بعد إتمام رحلتها التجريبية، وفقاً لما أظهره البث المباشر الذي أطلقته شركة «سبيس إكس» الأميركية.

وهبطت المركبة التابعة لـ«سبيس إكس» في المحيط الهندي بعد إجراء الشركة رحلة تجريبية لأحدث نسخة من صاروخها العملاق. ولم تخلُ الرحلة من بعض المشكلات، لكن موظفي الشركة ظهروا في بث مباشر يهتفون فرحاً بعد الرحلة التجريبية. وكتبت الشركة على «إكس»: «تم تأكيد الهبوط في المحيط. نهنئ فريق سبيس إكس على الاختبار الـ12 لمركبة ستارشيب».

وأشاد إيلون ماسك بفريقه على منصة «إكس»، واصفاً الرحلة بأنها «ملحمية»، مضيفاً: «لقد سجلتم هدفاً للبشرية».

ونُفّذت الرحلة، الجمعة، بعدما أُرجئت، الخميس، عقب محاولة اتسمت بالعديد من الاضطرابات وإعادة تشغيل العد التنازلي.

وهذه الرحلة الـ12 لـ«ستارشيب» هي الأولى منذ آخر إطلاق له قبل سبعة أشهر. ويبلغ ارتفاع النموذج الحالي من الصاروخ 124 متراً، وهو أطول بقليل من النسخة السابقة.

وتأتي هذه الرحلة التجريبية في لحظة بالغة الأهمية، إذ إن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ستستخدم في نهاية المطاف نسخة معدّلة من صاروخ «ستارشيب» في رحلاتها إلى القمر. وتعتزم الوكالة إيفاد روّاد فضاء إلى القمر في 2028، لتسبق بذلك الصين التي تطمح بدورها إلى إرسال بشر إليه قبل عام 2030.