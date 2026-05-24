«هوليوود ألمانيا» تنقسم إلى جزأين

أعلنت مجموعة بافاريا فيلم، وهي واحدة من أقدم شركات الأفلام الألمانية، أنه سيتم تقسيمها إلى جزأين بعد أكثر من قرن من التصوير السينمائي الغزير في موقعها جنوب مدينة ميونيخ.

ويقع مقر الشركة في ضاحية غرونفالد، وستقسم الشركة إلى واحدة للإنتاج وأخرى لإدارة الاستوديوهات والمرافق، وتبحث حالياً عن مستثمرين من الخارج أيضاً.

وقال المدير العام للشركة، كريستيان فرانكنشتاين، لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، إن «جزءاً واحداً سيشمل جانب الإنتاج بأكمله، والجزء الآخر سيشمل جميع الأبنية وأنشطة الاستوديو التشغيلية».

يشار إلى أن عملية تصوير الأفلام كانت تتم في هذا الموقع منذ عام 1919، عندما تأسست الشركة السابقة مونشنر ليختشبيلكونست. وتمت إضافة الإنتاج التلفزيوني للشركة في خمسينات القرن الماضي.

وعملت «بافاريا فيلم» كموقع إنتاج فعال وكمقصد جذب سياحي شهير، وغالباً ما يطلق على الشركة اسم «هوليوود ألمانيا».