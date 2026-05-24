«توم وجيري» وشخصيات محبوبة تنشر المرح في مطار زايد الدولي

تعاون كل من «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» لتقديم تجربة مليئة بالمرح للعائلات والأطفال المسافرين عبر مطار زايد الدولي، تزامناً مع الاستعدادات المكثفة لموسم عيد الأضحى المبارك.

وكجزء من هذا التعاون، فاجأت شخصيات وارنر براذرز المحبوبة، بما في ذلك «توم وجيري» و«سكوبي - دو» و«تويتي»، الضيوف في المطار، حيث أضفت أجواءً من الفرح والتفاعل والحماس على رحلات العائلات والأطفال قبل انطلاق عطلاتهم الصيفية.

كما حظي الضيوف بفرصة لقاء الشخصيات الشهيرة والتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب الحصول على هدايا تذكارية، ما أضاف تجارب مميزة إلى رحلتهم منذ لحظة الوصول إلى المطار.

ويعكس التعاون التزام «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس» و«الاتحاد للطيران» بتقديم تجارب عائلية تتجاوز مفهوم الترفيه والسفر التقليدي، من خلال صناعة لحظات مليئة بالسعادة تبدأ منذ أولى مراحل رحلة الضيوف.