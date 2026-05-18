«الزعيم» حالة.. عادل إمام مازال الأعلى أجراً

أكد المنتج المصري، هشام تحسين، أن الزعيم عادل إمام مازال الأعلى «أجراً» و«سعراً» و«بيعاً» في تاريخ الدراما العربية، مضيفاً: «نسمع كثيراً عن أرقام وأجور الممثلين الآن، لكن (الزعيم) كان حالة مختلفة تماماً».

وأشار تحسين، في أولى حلقات بودكاست «ذا إنسايدر»، النسخة الفنية تحت عنوان «أنا المنتج»، التي انطلقت أول من أمس، إلى أن العمل مع عادل إمام لم يكن مجرد تجربة إنتاجية، بل مدرسة كاملة في الالتزام والذكاء وفهم الجمهور، واصفاً «الزعيم» بأنه «قيمة فنية وإنسانية كبيرة جداً أثرت في أجيال كاملة داخل مصر وخارجها، والناس شاهدت عادل إمام كنجم كبير على الشاشة لكن الذين عملوا معه شاهدوا مدرسة كاملة اسمها كيف تكون نجماً حقيقياً».

وأوضح تحسين أن صناعة الدراما تتغير بسرعة كبيرة جداً، سواء في طريقة المشاهدة أو نوعية الأعمال، أو حتى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أشكالاً جديدة تماماً من المحتوى.

واستعرض دخوله عالم الإنتاج الفني، وتجربته الممتدة مع عادل إمام بالتزامن مع عيد ميلاده الـ86، إلى جانب الحديث عن أسرار إنتاج أعمال بارزة مثل «عوالم خفية» و«فلانتينو».

ورأى تحسين أن الميكرودراما أصبحت واحدة من أسرع أشكال المحتوى نمواً عالمياً، خصوصاً مع تغير سلوك المشاهدة على الموبايل والمنصات الرقمية، معتبراً أن المنطقة العربية سيكون لها حضور قوي جداً في هذا المجال قريباً.