«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم «ورشة أدب الطفل» في تونس

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات ورشة أدب الطفل، التي نظمها برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية للمؤسسة، تحت إشراف الدكتورة وفاء ثابت المزغني، على مدار أربعة أشهر في تونس العاصمة.

وشهدت الورشة مشاركة متميزة من المهتمين بأدب الطفل وفنونه، وخضعوا لتدريب يعتمد على الأسلوب التفاعلي والعصف الذهني، إضافة إلى تبادل الأفكار والتقييمات مع فريق عمل محترف، بدءاً من الفكرة الإبداعية، وصولاً إلى إنتاج قصص أطفال جاهزة للنشر.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «تجسد فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة رسالة المؤسسة في دعم الحراك الفكري العربي وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات، وتأتي ورشة أدب الطفل تماشياً مع إيماننا بضرورة الاستثمار في الطاقات الشابة وتعزيز قدراتهم في فنون الكتابة المتخصصة، لما تحمله من أهمية في بناء مجتمعات المعرفة العربية القادرة على استشراف متطلبات المستقبل ومواكبتها، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة العمل على المبادرات الرياديّة الهادفة إلى تمكين الشباب وإثراء الساحة الأدبية والمعرفية محلياً وعالمياً».

وتضمنت الورشة أربع حلقات من التدريب الحضوري، امتد كل منها ثلاثة أيام من التدريبات النظرية والتطبيقية حول مسائل ذات أهمية لأي كاتب، مبتدئ أو متمرس، كتاريخ أدب الطفل، وأدب الطفل العربي، والأجناس في أدب الطفل، والفئات العمرية المختلفة، إلى جانب أهمية التخطيط قبل الكتابة، وبناء الشخصيات، والإطار المكاني والزماني، والحبكة وبناء الأحداث.

يشار إلى أن الورشة هي الثانية في تونس والثالثة في منطقة المغرب العربي، وتضمنت متابعة عن بعد شملت قراءة المخطوطات والإشراف على التحرير الذاتي، ما مكّن المدربين من دعم المشاركين بأفضل صورة، ومساعدتهم على تقديم مخرجات بأعلى مستويات الجودة للمكتبات العربية والعالمية.

جمال بن حويرب:

. «المؤسسة» ستواصل العمل على المبادرات الهادفة لإثراء الساحة الأدبية والمعرفية محلياً وعالمياً.