محفظة مفقودة في محرك سيارة تعود لصاحبها بعد قطع 241 ألف كم

عثر ميكانيكي في ورشة إصلاح سيارات على محفظة نقود فقدها صاحبها الموظف في شركة «فورد» منذ 10 سنوات في محرك سيارة دفع رباعي، وعجز عن إيجادها بين 2000 سيارة كان يتم تصنيعها في ذلك اليوم.

ووفقًا لأخبار KARE11، عثر تشاد فولك، صاحب ورشة إصلاح سيارات في ليك كريستال، مينيسوتا (أميركا) مؤخراً على محفظة جلدية في سيارة فورد إيدج موديل 2015 كان يقوم بإصلاحها. وكان حينها يستبدل مراوح التبريد في تلك السيارة «الكروس أوفر» عندما أزال صندوق هواء السيارة، ولاحظ أنه لم يعد إلى مكانه كما ينبغي، وعندها انتبه لوجود محفظة جلدية فوق ناقل الحركة.



وكما هو متوقع، فوجئ فولك باكتشافه، وازداد فضوله عندما نظر داخل السيارة ووجد بطاقة هوية موظف «فورد» داخلها تبين أنها لعامل متقاعد يُدعى ريتشارد جيلفورد. وحينها صمم فولك على إيجاد جيلفورد، ونجح عبر منصة «فيس بوك» وأرسل له رسالة، والمثير للدهشة أن عامل خط التجميع تذكر اليوم المحدد الذي فقد فيه محفظته أثناء إصلاح المشكلات الكهربائية في طرازات «فورد إيدج» التي تم شحنها إلى منشأته من مصنع شيكاغو للتجميع.

وقال جيلفورد: «لم أرتدِ بنطالاً رياضياً للعمل أبداً، لكنني ارتديته في ذلك اليوم. وكانت محفظتي في جيب قميصي». وكشف أنه عندما انحنى فوق المركبات التي كان يصلحها، سقطت محفظته في وقت ما دون أن يلاحظ، وعلى الرغم من تلقيه المساعدة من العديد من الموظفين الآخرين في البحث عنها، لم يعثر عليها أبداً. وأضاف: «كما تعلم، كانت هناك 2000 سيارة هناك، ولم نتمكن من العثور عليها».

واستقرت المحفظة التي كان فيها بطاقات ائتمان و15 دولاراً نقداً تحت صندوق الهواء على الرغم من أن السيارة قطعت 150 ألف ميل (241 ألف كم) على مدار العقد التالي حتى تمت إعادتها في صدفة سعيدة لمالكها.