«ليالي الفن» تحتفي بعقدين من الإبداع في دبي

تستعد أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي للعودة، في نوفمبر المقبل، بنسختها الـ20، مؤكدة مكانتها الراسخة كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في دبي والمنطقة.

وتحتفي هذه النسخة بسنوات من الإبداع الفني والتواصل المجتمعي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز الثقافية في دولة الإمارات.

وتدعو «ليالي الفن» الفنانين إلى المشاركة في نسختها الـ20، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، حيث يتحوّل مركز دبي المالي العالمي إلى معرض مفتوح يحتفي بالفنون، والتصميم، والموسيقى.

وتستقبل الفعالية مشاركات في مجموعة واسعة من المجالات الفنية، بما في ذلك الفنون التشكيلية التقليدية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والجداريات، والتصميم، إضافة إلى ورش العمل التفاعلية، والحوارات الفنية، والعروض الحية.

ويُمكن للراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم الفنية التي تتضمن صوراً عالية الجودة للأعمال، ونبذة تعريفية عن الفنان، ووصفاً للمحتوى الفني، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر المقبل.

وستراجع لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي جميع الطلبات، لاختيار الأعمال الفنية التي ستُعرض خلال الحدث الذي يمتد على مدار أربعة أيام.

• 15 سبتمبر المقبل، آخر موعد لتلقي الطلبات.

• الفعالية تستقبل المُشارَكات في الفنون التشكيلية، والنحت، والتصوير، والجداريات، والتصميم.