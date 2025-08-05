سائق حافلة يعثر على طفلة داخل حقيبة سفر

ألقي القبض على امرأة نيوزيلندية، أول من أمس، بتهمة إهمال طفل، بعد أن عثر سائق حافلة على طفلة

حية، تبلغ من العمر عامين، داخل حقيبة سفر كانت مخبأة في مقصورة الأمتعة بالمركبة، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقال مفتش المباحث، سايمون هاريسون، في بيان، إن سائق الحافلة لاحظ حركة داخل الحقيبة خلال توقف مقرر في مستوطنة كايواكا، شمال أوكلاند، بعد أن طلب أحد الركاب الوصول إلى مقصورة الأمتعة، وأضاف هاريسون أنه عندما فتح السائق حقيبة السفر، اكتشف وجود الطفلة التي كانت حرارتها مرتفعة جداً، لكنها بدت غير مصابة بأذى جسدي.