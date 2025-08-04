"خُنقت حتى الموت".. "الداخلية" السورية تعلن القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي

شهدت العاصمة السورية دمشق جريمة مروعة راحت ضحيتها الفنانة ديالا صلحي الوادي، ابنة الموسيقار العراقي صلحي الوادي، والتي عُثر عليها مقتولة خنقاً داخل منزلها، في واقعة هزت الوسط الفني خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن مصدر في وزارة الداخلية القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة التي وقعت في حي المالكي بدمشق بحسب قناة الإخبارية السورية.

وبحسب المعلومات الأولية، لقيت ديالا صلحي التي تحمل أيضاً الجنسيتين العراقية والبريطانية، مصرعها إثر تعرضها لعملية سطو مسلح على منزلها في حي المالكي الراقي بدمشق، إذ كشفت مصادر سورية أن الفنانة قتلت خنقاً بعدما لاحقها بعض الأشخاص واقتحموا منزلها بغرض السرقة.

قتل بداعي السرقة

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الجاني طارد الضحية ديالا حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستولياً على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفور وقوع الجريمة، أكد فرع المباحث الجنائية في وزارة الداخلية أنه باشر التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق الفنانة الراحلة، في بيان عبر صحفتها في فيس بوك، جاء فيه "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن ديالا الوادي هي ابنة المايسترو والموسيقي الأكاديمي العراقي صلحي الوادي، مؤسّس المعهد العالي للموسيقى والدراما في دمشق ومدير المعهد الموسيقي العربي الذي أصبح يحمل اسمه لاحقاً، واشتهرت بحضورها في الوسطين الفني والثقافي، وشاركت في العديد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.