برنامج تلفزيوني ينتجه ويقدمه الذكاء الاصطناعي

بدأت قناة «فيلت تي في» التلفزيونية الإخبارية الألمانية بث برنامج أسبوعي يُنتجه ويُقدّمه الذكاء الاصطناعي، وتتولى تقديمه شخصية افتراضية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

وصرّحت القناة بأن البرنامج، المعروف اختصاراً بالألمانية لـ«كيه آي - فيلت»، يهتم بموضوعات الذكاء الاصطناعي وينتجه الذكاء الاصطناعي نفسه.

وقالت القناة «يركز البرنامج على موضوعات آنية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات المستقبل، وتتولى أدوات الذكاء الاصطناعي القيام بكل الوظائف المطلوبة لإنتاج البرنامج من التحرير واختيار الموضوعات والبحث عن المعلومات والتنفيذ والاتصال بالضيوف ومحاورتهم».