سقط الأول فحاول زملاؤه إنقاذه.. مصرع 4 عمال يابانيين في حفرة للصرف الصحي

قضى أربعة عمّال يابانيين كانوا يعاينون شبكة الصرف الصحي إثر سقوطهم في حفرة مجارٍ بالقرب من طوكيو، وفق ما أعلنت السلطات اليوم (الأحد).

وكان الأربعة يعاينون شبكة المجاري في مدينة غيودا في شمال طوكيو عندما سقط عامل أوّل في الحفرة تلاه الثلاثة الآخرون وهم يحاولون مساعدته، كما أفادت خدمة الإسعاف وكالة فرانس برس.

وجاءت هذه المعاينة ضمن عملية واسعة للتحقّق من مجاري مياه الصرف الصحي في البلد برمّته لتفادي حوادث قاتلة على غرار ما حدث في يناير. وكان سائق قد هوى في حفرة ناجمة عن ضعف شبكة المجاري بسبب تقادمها بالقرب من العاصمة.

وقال مسؤول في مدينة غيودا طلب عدم الكشف عن هويّته إن «ملابسات الحادث غير معروفة بعد». وأشار إلى العثور على كمّيات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز سام لا يرصد بالعين المجرّدة.

ونقل العاملون الأربعة، وهم في عقدهم الخامس، إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان نحو عشرة عمّال في الموقع حين وقوع الحادث.

ومطلع مايو، عثر عناصر الإسعاف على جثّة سائق شاحنة بعدما انهارت الطريق التي كان يسير عليها في مدينة ياشيو في شمال طوكيو في أواخر يناير الماضي.