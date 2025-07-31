إبداعات إماراتية في «مؤتمر الأخوة الإنسانية»

تشهد فعاليات المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تُنظّمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، معرضاً يضم عدداً من اللوحات الفنية، أبدعتها أنامل فنانين وفنانات من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً.

وأشاد الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، السفير الدكتور خالد الغيث، بمستوى اللوحات الفنية المعروضة التي تُعبّر عن رسائل أخلاقية قوية حول الوحدة والثقة والصداقة بين البشر على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم.