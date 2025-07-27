أعمدة بعلبك المهيبة تحتضن أوبرا «كارمن» بنكهة شرقية

على أدراج القلعة الأثرية الرومانية وبين أعمدتها المهيبة وسط سهل البقاع في شرق لبنان، افتُتحت، أول من أمس، مهرجانات بعلبك الدولية بعرض لأوبرا «كارمن»، ببصمة لبنانية ونكهة شرقية، اتسم بضخامة مشهدية وموسيقية.

وتفاعل الجمهور مع هذه النسخة من أوبرا جورج بيزيه التي طعّمها المخرج اللبناني - البرازيلي جورج تقلا بلمسة شرقية، وطوال خمس دقائق صفّق وقوفاً نحو 2200 شخص جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية، ومن بينهم عدد كبير من الأوروبيين المقيمين في لبنان.

وقال تقلا لـ«وكالة فرانس برس»: «صممت (كارمن) خاصة ببعلبك، بنكهة لبنانية». وأوضح أنه تصوّر لبناني جداً بشخصية مختلفة تماماً، لهذا العمل الذي ينطبق على كل زمان ومكان.

واستند العرض إلى رؤية معاصرة للأوبرا التي ألّف بيزيه موسيقاها قبل 150 عاماً انطلاقاً من قصة قصيرة كتبها الفرنسي بروسبير ميريميه.

وأعلنت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج، في كلمة ألقتها، أن رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون منح تقلا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة، تقديراً «للعمل الرائع الذي نفذه (المخرج) في وقت قصير جداً». وذكّرت بأن «كارمن هي هذه المرأة التي تغنّي الحرية.. صوتها يصدح في مهرجانات بعلبك ليصل إلى كل من يعاني بصمت ويقاوم الخوف والجوع والظلم في مختلف أنحاء هذا الشرق في رسالة واحدة إنسانية».