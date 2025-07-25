جراح يبتر ساقيه عمداً ليخدع شركة التأمين

في واقعة صادمة هزّت بريطانيا، يواجه جراح أوعية دموية تهماً بقطع ساقيه عمداً بغرض الاحتيال على شركات التأمين والحصول على تعويضات مالية تصل إلى نحو نصف مليون جنيه إسترليني.

وكان الجراح نيل هوبر، البالغ من العمر 49 عاماً، اتُّهم أمام محكمة بودمين بتقديم بيانات كاذبة بين 3 و26 يونيو 2019، زاعماً أن إصاباته في الساقين كانت نتيجة تعفّن دموي (تعفن الدم) وليست متعمدة، وفقً لصحيفة "telegraph".

من جهته أكد المستشفى الذي كان يعمل فيه هوبر في بيان أن "التهم الموجهة له لا تتعلق بسلوكه المهني"، مشيراً إلى عدم وجود ما يثبت تعريض أي مريض للخطر، كما دعا المرضى السابقين ممن لديهم أي تساؤلات إلى التواصل مع فريق تجربة المرضى بالمستشفى.

وكان هوبر قد صرّح في مقابلة سابقة مع "بي بي سي" بأن فقدانه لساقيه جعل حياته أكثر إثارة للاهتمام، مضيفاً: "فكرة استخدام أدوات كهربائية عَلَيّ كانت مقززة وغريبة للغاية".