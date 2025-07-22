في حتا.. صندوق الوطن يضيء على «حياتنا في الإمارات»

شارك صندوق الوطن في أنشطة وفعاليات «صيفنا إبداع وتمكين»، الذي نظمه مجلس شباب حتا، أول من أمس، وركز الصندوق في مشاركته على الهوية الوطنية، إذ تناولت الدكتورة حلا خليل، التي مثلت الصندوق، في جلسة بعنوان «الهوية الوطنية ومستقبل الشباب»، دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية ومكوناتها، ومنها اللغة العربية والتاريخ والموروث والانتماء والولاء للوطن والقيادة، كما ركزت على دور الصندوق ومشاريعه ومبادراته المستمرة لتمكين شباب الإمارات ودعم مشاريعهم.

واستعرضت ما يقدمه من مبادرات محلية ودولية للتدريب وتطوير القدرات بما يتوافق مع سوق العمل العالمي، وكذلك البعد الاجتماعي وما يضمه من حث على التطوع، ودعم البيئة المحلية.

كما شارك في الجلسة نائب رئيس صيف حتا الرياضي، عيسى البدواوي، ومدير التفاعل الشبابي بالمؤسسة الاتحادية للشباب، جاسم العبيدلي، ورئيس مجلس شباب حتا، الدكتور سالم البدواوي.

أما القسم الثاني من مشاركة صندوق الوطن في فعاليات «صيفنا إبداع وتمكين»، فتناول مسابقة «حياتنا في الإمارات»، إذ استعرضت رحاب أحمد سالم، ممثلة الصندوق، طبيعة المسابقة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش.

من جانبه، قال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن المشاركة في هذه الأنشطة تمثل فرصة ثمينة للوصول إلى الشباب في مناطقهم، والاستماع إلى تطلعاتهم، وتعزيز وعيهم بمكانتهم كمواطنين فاعلين في بناء وطنهم، مشيراً إلى أن الصندوق ركز على المكون الثقافي للهوية الوطنية من خلال الحفاظ على اللغة العربية، والتاريخ الوطني، والرموز الثقافية، باعتباره أهم عناصر تشكيل الوعي المجتمعي، وتنمية الشعور بالانتماء.

وأوضح أن الجزء الثاني من مشاركة صندوق الوطن ركز على مسابقة «حياتنا في الإمارات»، التي تهدف إلى توثيق تجارب الحياة في دولة الإمارات، من منظور مواطنين ومقيمين، في سياق يعكس قيم الهوية، والتسامح، والتعايش، والنجاح، مؤكداً أن المشاركة مفتوحة للجميع، وتشجع على سرد القصص والتجارب الحياتية التي تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي، وفرص النجاح المتاحة فيه، والبيئة الداعمة التي تتميز بها الدولة، وتسعى المسابقة إلى خلق منصة ثقافية تعبر عن عمق الهوية الوطنية، وأثرها في بناء الأفراد والمجتمعات.

وأشار إلى أن مشاركة صندوق الوطن في «صيفنا إبداع وتمكين» تجسد مدى التزامه تعزيز الهوية الوطنية باعتبارها أساساً لبناء إنسان منتج ومبدع ومسؤول، يسهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

ياسر القرقاوي:

• مسابقة «حياتنا في الإمارات» تشجع على سرد القصص والتجارب الحياتية التي تعكس طبيعة مجتمعنا.