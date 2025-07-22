الصين تكتشف أعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي في العالم

أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في الصين اكتشاف أعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي على عمق 1820 متراً، في حوض تاريم بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، ويسجل الاكتشاف رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي من نوع الحجر الرملي، ويهدف استكشاف اليورانيوم إلى تحديد رواسب هذا المعدن القابلة للاستغلال الصناعي، وتقييم احتياطات مواردها وآفاق تطويرها، ويُمثّل تمعدن اليورانيوم الصناعي دلالة مباشرة وموثوقة على وجود رواسب اليورانيوم الصناعية.

وهذه هي المرة الأولى في الصين التي يتم فيها رصد تمعدن اليورانيوم الصناعي السميك داخل الطبقات الحمر ومتعددة الألوان لمنطقة غير مستكشفة سابقاً في قلب الصحراء داخل حوض تاريم، وقالت الهيئة إن الاكتشاف يُشكّل نموذجاً يُحتذى في التنقيب عن اليورانيوم من نوع الحجر الرملي، وسيعزز بشكل كبير قدرة الصين وخبرتها في استكشاف موارد اليورانيوم في المناطق الصحراوية.