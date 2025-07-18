خلال حفل بالقاهرة.. انقاذ رزان مغربي بعد انهيار سقف الفندق على رأسها

تصدر اسم الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن تعرضها لحادث مروع إثر سقوط سقف قاعة حفل غنائي كانت تحييه في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، حيث انهار جزء من سقف القاعة على رأسها أثناء وجودها على المسرح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر طبي قوله أن الفنانة خضعت في البداية لإسعافات عاجلة، حيث تم تنظيف الجرح ووقف النزيف، مؤكدًا أن الجرح تطلب خياطة دقيقة، كما خضعت كذلك لأشعة مقطعية على الرأس، وهي، حالياً، بانتظار نتائج بقية الفحوصات للتأكد من سلامتها.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية ومرافق لها بالمستشفى تعرض مغربي لجرح قطعي في الرأس بطول 5 سم، وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، وإن وضعها الصحي غير مستقر بعد أن أجريت أشعة مقطعية على الرأس لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ.

وتسبب الحادث في توقف الحفل وإصابة عدد من الحاضرين، من بينهم مساعدة مغربي الخاصة. فيما أوضح متحدث رسمي باسم الشركة المنظمة للحفل أن الجزء الذي انهار من السقف كان عبارة عن ديكورات جديدة بالفندق "جيبسون بورد"

