جديد مفاجآت صيف دبي.. 5 أسابيع بطعم القهوة والموسيقى

كشفت مفاجآت صيف دبي 2025 عن البرنامج الكامل للدورة الأولى من فعالية «قهوة بيتس»، وهي عبارة عن سلسلة جديدة كلياً من التجارب الموسمية المفعمة بالحيوية، التي تحتفي بثقافة القهوة النابضة بالحياة في دبي، من خلال الموسيقى، والأجواء الاجتماعية المميزة، والهدايا المفاجئة في وجهات غير متوقعة في مختلف أنحاء المدينة.

وتقام الفعالية، المكونة من خمسة أجزاء، يوم السبت من كل أسبوع (26 الجاري، والثاني والتاسع و16 و23 أغسطس المقبل)، وتمزج بين جميع أنواع القهوة، والإيقاعات الموسيقية، والمفاجآت في مختلف أنحاء المدينة.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «قهوة بيتس» ضمن برنامج مفاجآت صيف دبي الذي يضم آلاف الأنشطة طوال فصل الصيف، إذ تجمع كل تجربة من تجارب هذه الفعالية مجموعة من منسقي الأغاني المحليين، ومشروبات القهوة اللذيذة من مطاعم ومقاهي DRVN المحلية، وشريك القهوة الرسمي للفعالية، إذ تستضيف مجموعة من أشهر الوجهات تجارب موسمية مفعمة بالحيوية والنشاط.

وتمتد «قهوة بيتس» إلى موسمي التجزئة القادمين «تخفيضات صيف دبي الكبرى» التي تنظم خلال الفترة من 18 الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، والعودة إلى المدارس من 11 حتى 31 أغسطس، لتضيف المزيد من الحيوية والتجارب المميزة إلى موسمين من أكثر مواسم التسوق ازدحاماً وقيمةً خلال مفاجآت صيف دبي.

وتنطلق «قهوة بيتس» في 26 الجاري في مسرح الفن الرقمي بسوق مدينة جميرا، إذ تتولى منسق الموسيقى «دي جيه أكمارال» إدارة المساحة الفنية الرقمية مع تقنيات عرض بزاوية 360 درجة، لتقدم تجربة ممتعة تجمع بين الفن، والموسيقى، والقهوة، والروح المجتمعية.

وتنتقل «قهوة بيتس» في الثاني من أغسطس المقبل إلى منصة المشاهدة «سكاي فيوز»، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بالموسيقى التي يقدمها منسق الأغاني «دي جيه وايت بوي» على ارتفاع 220 متراً بين الساعة 10 صباحاً والثانية ظهراً (سعر تذكرة الدخول لهذه التجربة 80 درهماً).

وتستضيف ردهة بلاتينيوم في سينما روكسي بمنطقة ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس منسق الأغاني «دي جيه سواناه» في التاسع من أغسطس المقبل، من الساعة 10 صباحاً حتى الثانية ظهراً. ويمكن للجميع الدخول مجاناً بشرط تسجيل الدخول عبر الإنترنت، حيث إن هذه الفعالية مخصصة للضيوف من سن 18 عاماً فما فوق، ونظراً لمحدودية المقاعد، فإن الدخول بأسبقية الحضور.

وتنتقل الفعالية في 16 أغسطس إلى حلبة دبي للتزلج داخل دبي مول، لتقدم تجربة موسيقية بقيادة منسق الأغاني «دي جيه وايت بوي» (سعر التذكرة 120 درهماً للدخول من الساعة 10 صباحاً حتى 3:15 عصراً).

وتُنظم الفعالية الخامسة والأخيرة في 23 أغسطس في ديب دايف دبي، لتقدم تجربة فريدة من نوعها في أعمق حوض للغوص في العالم.

تجارب فريدة

تعد فعالية «قهوة بيتس» جزءاً من مجموعة جديدة ومتميزة من فعاليات مفاجآت صيف دبي 2025، المصممة لتجمع سكان وزوار المدينة معاً من خلال تجارب فريدة وقيمة تحتفي بالثقافة والإبداع المحلي، وتدعو الفعالية الاستثنائية الجميع إلى استكشاف المدينة بطرق جديدة خلال عطلات نهاية الأسبوع، من خلال الموسيقى الحية، والقهوة، والتواصل.

. 23 أغسطس تحط الفعالية في ديب دايف دبي، لتقدم تجربة فريدة في أعمق حوض للغوص في العالم.