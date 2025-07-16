سرقة «يو إس بي» تحوي موسيقى غير منشورة لبيونسيه

سُرقت نواقل بيانات «يو إس بي» تحتوي على موسيقى غير منشورة للمغنية الأميركية بيونسيه، وخطط متعلقة بحفلاتها في أتلانتا جنوب الولايات المتحدة، كما أعلنت الشرطة، أول من أمس.

وفي الثامن من يوليو الجاري، تعرّضت سيارة مستأجرة، كان يستخدمها مصمم رقصات بيونسيه وأحد الراقصين، لعملية سرقة طالت أغراضاً كانت في داخلها، قبل يومين من انطلاق جولتها الغنائية «كاوبوي كارتر» في أتلانتا بولاية تكساس، وفق تقرير للشرطة.

وأبلغ مصمم الرقصات كريستوفر غرانت (37 عاماً) الشرطة بأنه ركن السيارة المستأجرة وعاد ليجد زجاجها الخلفي محطماً، وذكر التقرير أن السيارة كانت تضم بداخلها أقراص «يو إس بي» تحتوي على موسيقى عليها علامة مائية (لتحديد ملكية الملفات الرقمية)، وموسيقى غير منشورة، وخطط تصوير للحفلات.

وقالت شرطة أتلانتا، في بيان، إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه فيه مجهول الهوية، وأضافت أن المشتبه فيه لايزال طليقاً.