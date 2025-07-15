دراسة تربط بين تناول منتجات الألبان ليلاً والكوابيس

توصلت نتائج دراسة كندية جديدة إلى أن تناول منتجات الألبان قبل النوم قد يزيد من احتمالية الكوابيس واضطرابات النوم.

واستنتج البحث، الذي نُشر في مجلة Frontiers in Psychology، من الروابط المبلغ عنها ذاتياً بين عادات الأكل، واضطرابات الجهاز الهضمي، والأحلام لدى أكثر من 1000 طالب في جامعة ماك إيوان في إدمونتون.

وأفاد نحو ثلث المشاركين بأنهم عانوا من كوابيس بشكل منتظم. ومن بينهم، كان أولئك الذين يعانون من حساسية تجاه الطعام، خاصةً عدم تحمل اللاكتوز، أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإبلاغ عن اضطرابات النوم والأحلام العاطفية أو السلبية.

وقال الدكتور توري نيلسن، المؤلف الرئيس ومدير مختبر الأحلام والكوابيس في جامعة مونتريال، في مقابلة مع CTVNews.ca: «ارتبطت شدة أعراض عدم تحمل اللاكتوز بشدة اضطرابات الكوابيس. لذا، كلما زادت شدة الأعراض، زادت حدة مشكلة الكوابيس».

وملأ المشاركون استبيانات مطولة استفسرت عن حساسية الطعام، وعادات النوم، وتذكر الأحلام، والحالة العاطفية للأحلام، والصحة العامة. كما جمع الباحثون بيانات حول أنماط الأكل وجودة النظام الغذائي، وصنفوا المشاركين إلى ذوي عادات غذائية صحية أو أقل صحية.

وكان الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غير صحي، والذين يُعرّفون بأنهم أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر، أو يتخطون وجبات الطعام، أو يتناولون الطعام في وقت متأخر من المساء، أكثر عرضة لرؤية أحلام سلبية، حتى لو لم تُصنف على أنها كوابيس كاملة.

وقال نيلسن: «في الواقع، ارتبط الأكل غير الصحي بزيادة الكوابيس وزيادة الأحلام السلبية بشكل عام».

وفي حين أن نسبة ضئيلة فقط من المشاركين ذكروا أنهم يعتقدون أن الطعام يؤثر بشكل مباشر على أحلامهم، فإن العديد ممن يعتقدون ذلك ألقوا باللوم على منتجات الألبان أو الأطعمة الحارة أو الحلويات.

وأشار نيلسن إلى أن الحلويات كانت أكثر الأسباب شيوعاً، تليها منتجات الألبان، على الرغم من أن الفئتين قد تتداخلان.

وأضاف: «غالباً ما تُصنع الحلويات من منتجات الألبان. لذلك، من المرجح جداً أن تكون منتجات الألبان جزءاً من مجموعة الحلويات (التي ألقى المشاركون باللوم عليها)».