الأب يهرب مع خطيبة ابنه.. ويأخذ مدخرات العائلة معه

صَدم شاكيل، وهو أبٌ لستة أبناء، ويبلغ من العمر 55 عاماً، من قرية رامبور بولاية أوتار براديش الهندية، عائلته مؤخراً بهروبه مع شابة من قرية مجاورة، كان من المفترض في البداية أن تتزوج ابنه.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «تايمز أوف انديا» عن زوجة شاكيل واسمها «لشبانة»، فقد أصر الرجل على ترتيب زواج ابنهما (17 عاماً) من خطيبته (22 عاماً) على الرغم من اعتراضاتها بشأن الأسباب المالية وصغر سن ابنهما.



وظل الرجل مُصرّاً على زواج ابنه وخطيبته، حتى اتصل بأم أبنائه ذات يوم من دلهي ليُخبرها هي والأسرة أنه حقيقة تزوج من خطيبة ابنه.

وعبّرت الأم عن أسفها الشديد في مقابلة مع صحافيين محليين قائلة: «الشابة التي كان من المفترض أن تكون زوجة ابني.. أصبحت الآن زوجة زوجي».

وورد أن شاكيل كان يزور خطيبة ابنه كثيراً بحجة التحضير للزفاف، لكن زوجته تدّعي أنها كانت تشكّ في علاقتهما منذ البداية. ومع ذلك، عندما واجهت زوجها بالأمر، زُعم أنه ردّ بإساءة لفظية وجسدية. وأيضاً عندما اطلع الابن على رسائل نصية بين والده وخطيبته، أخبر الشاب والده بإلغاء حفل الزفاف.

وفي الشهر الماضي، وبعد مغادرته إلى دلهي في مهمة عمل، اتصل الأب بعائلته ليُخبرهم بأنه تزوج خطيبة ابنه. ولكن ما لم يخبرهم به هو أنه سرق مدخرات العائلة، أكثر من 200 ألف روبية (2400 دولار أميركي) والمجوهرات أيضاً.

وتصل عقوبة السرقة إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لكن الشرطة المحلية صرحت لصحيفة «تايمز أوف إنديا» بأنه لم تُقدم أي شكوى رسمية، لذا لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء ضد الزوج الهارب.