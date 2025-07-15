100 من أجيال المستقبل في المخيم الصيفي بمدينة الطفل

انطلقت، أمس، فعاليات الموسم الخامس من المخيم الصيفي، الذي تُنظّمه بلدية دبي في مدينة الطفل، وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، تحت شعار «نتعلم، نلعب، ونبني مجتمعنا»، بمشاركة نحو 100 طفل من الفئات العمرية سبعة إلى 12 عاماً.

ويهدف المخيم إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة وبرامج ترفيهية وتثقيفية مبتكرة للأطفال خلال الإجازة الصيفية. صُممت هذه البرامج لدمج التعلم واللعب، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز وعيهم وقدراتهم الإبداعية وتطوير شخصياتهم بأسلوب تفاعلي هادف وآمن، كما يُركز المخيم على ترسيخ مفاهيم الاستدامة، والصحة، والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الوعي والمعرفة لديهم.

ويعكس المخيم الصيفي في مدينة الطفل التزام بلدية دبي بدعم جودة حياة الأطفال وتعزيز سعادتهم ورفاهيتهم، من خلال أنشطة عملية وورش متنوعة تُلهم الأطفال للتعلّم والمشاركة وتطبيق ما يكتسبونه عملياً، إضافةً إلى رحلات خارجية تثري تجربة المشاركين، بما يتكامل مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتوفير وتطوير منظومة تعليمية واجتماعية مستدامة وأكثر فاعلية واستباقية في تمكين ورعاية الأطفال.