تسبب اضطرابات في المعدة .. 6 أطعمة تَجنَّب أكلها مع فنجان القهوة

تُعد القهوة رفيقاً يومياً للكثيرين، فهي تمنحنا الطاقة واليقظة. وبينما يمكن تناول القهوة مع مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الكرواسون والشوكولاتة، إلا أن بعض التركيبات الغذائية قد تتعارض معها، مما يؤدي إلى مذاق سيء أو اضطرابات في المعدة. وحسب "تايمز أوف إنديا" يكشف هذا التقرير عن ستة أطعمة يُنصح بتجنبها تماماً عند شرب القهوة.

1. الأطعمة الحارة

قد يكون تناول الأطعمة الحارة مع القهوة ضاراً؛ فالكافيين يزيد من إنتاج حمض المعدة، مما يفاقم مشكلة ارتجاع المريء. كما أن القهوة قد تزيد من حدة حرارة الفلفل الحار، مما يجعل التجربة غير مريحة.

2. النعناع

مزج النعناع مع القهوة قد يمنحها مذاقاً معدنياً ومراً. لتجنب هذا التداخل المزعج، يُنصح بتنظيف الأسنان أو المضمضة بالماء قبل الاستمتاع بقهوتك، إذا كنت قد تناولت النعناع.

3. الأطعمة الحمضية

تجنب الجمع بين القهوة والحمضيات كالبرتقال؛ فكلاهما حمضي، وتناولهما معاً قد يسبب تهيجاً في المعدة، وانتفاخاً، وحرقة. يُفضل تناول الحمضيات بشكل منفصل عن فنجان القهوة.

4. الجبن المصنّع

الإضافات الصناعية ونسبة الملح العالية في الجبن المصنّع تتعارض مع مرارة القهوة الطبيعية، مما يؤدي إلى مذاق غير مستساغ للجبن عند دمجهما.

5. الزبادي

لا يُنصح بالجمع بين الزبادي والقهوة. الطعم اللاذع للزبادي البارد يتضارب مع طعم القهوة المُرّة والساخنة، مما قد يسبب مشاكل هضمية. يُفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بين تناول الزبادي وشرب القهوة.

6. اللحوم الحمراء

قد يكون الجمع بين اللحوم الحمراء والقهوة مرهقاً للجهاز الهضمي، حيث تتعارض دهنية اللحوم مع حموضة القهوة ومرارتها، مما يؤثر على براعم التذوق. نظراً لتأثير القهوة المُدر للبول، قد يُسبب هذا المزيج إجهاداً هضمياً وجفافاً.