7 تجارب للفرح في عالم مدهش 2025

يقدم مدهش ودانة، الشخصيتان المحبوبتان لدى الجميع، مجموعة مذهلة من الأنشطة العائلية خلال مفاجآت صيف دبي 2025 التي تواصل استقطاب الزوار في مختلف أنحاء المدينة من المناطق الخارجية إلى المقاهي الموسمية، والعروض الأولى للأفلام، والتحديات الإبداعية، والظهور المفاجئ، ما يسهم في تحويل دبي إلى وجهة مليئة بالمرح، والتشويق والاستكشاف، والتجارب التي لا تضاهى المناسبة لكل الأعمار.

ولا تكتمل مفاجآت صيف دبي دون عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية على مستوى المنطقة، والذي يعود مرة أخرى من 2 حتى 28 أغسطس في القاعات من 2 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، ليقدم مجموعةً متنوعةً من الأنشطة المخصصة للعائلات والأطفال.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يواصل مدهش ودانة تألقهما خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يقومان بصنع لحظات مليئة بالبهجة وذكريات رائعة لسكان المدينة وزوارها على حد سواء. وتجسد الشخصيتان المحبوبتان رؤيتنا لمفاجآت صيف دبي التي تهدف إلى تقديم موسم صيف ممتع للجميع في مختلف أنحاء المدينة من مراكز التسوق، والمعالم السياحية إلى دور السينما، والمطاعم، والوجهات الثقافية، ما يجعل مدهش ودانة عنصرين أساسيين ضمن جهودنا لتقديم طرق أكثر إبداعاً تجعل من هذا الصيف موسماً لا يُنسى للجميع».

وتدعو مفاجآت صيف دبي 2025 سكان المدينة وزوارها إلى الاستمتاع بقضاء 66 يوماً متواصلة من التخفيضات المذهلة، والمكافآت الكبرى، والتجارب العائلية الاستثنائية، ما يجعل من موسم الصيف الوقت الأمثل لاستكشاف كل ما تقدمه دبي بصحبة جميع أفراد العائلة. وتشمل تجارب مدهش التي لا يمكن تفويتها في دبي ما يلي:

عودة عالم مدهش

يعود عالم مدهش، الوجهة المفضلة للعائلات كل صيف، في دورته السادسة والعشرين بشكل أكبر وأفضل من 2 حتى 28 أغسطس في القاعات من 2 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي. ويمكن للجميع أن يترقبوا التفاصيل الكاملة لهذه الوجهة الداخلية، حيث يقدم عالم مدهش متعة صيفية لا تنتهي للأطفال والعائلات طوال مفاجآت صيف دبي 2025. وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات قريباً.

صيف رائع للجميع

يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها في حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً، والتي تستمر حتى 31 أغسطس في «دبي فستيفال سيتي باي أفينيو». وتقدم هذه الفعالية الخارجية الرائعة التي تنظمها شركة «ريد إيفنت» تجربة رائعة مليئة بالمناطق المائية المميزة، والمغامرات المصممة لمختلف الفئات العمرية، ما يوفر للأطفال والشباب طرقاً لا حصر لها للاستمتاع باللعب طوال فصل الصيف، سواء كان ذلك من خلال المنزلقات المائية، أو المحطات التفاعلية.

اجمع الأختام واربح

تشمل التجارب الجديدة خلال مفاجآت صيف دبي 2025 بطاقة مدهش الصيفية في «دبي فستيفال سيتي مول»، والتي تستمر حتى 30 أغسطس، وتدعو العائلات إلى المشاركة في مغامرة تضيف المزيد من المرح والمكافآت إلى تجربتهم داخل مركز التسوق الشهير، حيث يمكن للأطفال الحصول على الأختام من خلال المشاركة في ألعاب وأنشطة ممتعة وملء البطاقة للدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا، كما يمكن للعائلات زيارة متجر مدهش المليء بالمنتجات الجديدة كلياً، والأنشطة التفاعلية، والهدايا التذكارية المرحة.

أشهى المأكولات

يمكن للعائلات زيارة المطعم الإيطالي «أوستيريا ماريو» خلال عطلات نهاية الأسبوع من 11 يوليو حتى 31 أغسطس، حيث يحظى الأطفال بفرصة المشاركة في ورشة عمل احترافية لصنع البيتزا وتزيينها على شكل مدهش. وتشمل التجربة أيضاً الرسم على الوجوه المستوحى من شخصيتي مدهش ودانة، ومحطات تلوين إبداعية بتصاميم حصرية للشخصيتين المحبوبتين.

وجهات ينصح بزيارتها

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من قائمة مدهش الجديدة هذا الصيف والتي تضم مجموعة من الوجهات التي يُنصح بزيارتها من المطاعم المناسبة للأطفال إلى الوجهات العائلية، والأندية الصيفية، والتي جرى اختيارها بعناية لمساعدة الجميع على التخطيط لقضاء يوم ممتع. وتشمل قائمة مدهش للوجهات المُختارة دروساً في الطبخ في وجهات مفضلة مثل «إيتالي آرابيا»، و«مامالو كيتشن»، إضافة إلى عروض صيفية حصرية في أفضل الوجهات العائلية مثل «عالم ريال مدريد»، و«لوكو بير»، و«فابي لاند».

متعة الشاشة الكبيرة

تقدم سينما «روكسي» مجموعة رائعة من الأفلام العائلية الممتعة مع مدهش ودانة حتى 31 يوليو، حيث يمكن للأطفال الصغار جمع الأختام في جواز سفر مدهش ودانة الصيفي، والحصول على جوائز مقابل كل ثلاثة أو خمسة أفلام عائلية يتم مشاهدتها. وسيتم إخفاء قسائم مفاجئة تحت مجموعة مختارة من مقاعد السينما في إطار فعالية مقعد الحظ، فيما يمكن للعائلات التي تزور السينما في عطلات نهاية الأسبوع تدوير عجلة الحظ من مدهش ودانة للحصول على فرصة الفوز بوجبات خفيفة، ومنتجات متنوعة، وغيرها.

وسيستمتع مدهش ودانة بوجبة كومبو مستوحاة من شخصية مدهش في مطعم «تي ركس» في «ريفرلاند»، قبل أن يتوجها لحضور عرض فيلم «جوراسيك بارك». وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يعود الثنائي إلى الشاشة الكبيرة مع سلسلة من مقاطع الفيديو المرحة قبل عرض فيلم «فانتاستك فور»، كما يتجولان في مختلف أنحاء المدينة برفقة السنافر لمفاجأة العائلات في مترو دبي بهدايا سينمائية، كما يزوران قرية السنافر في موشنجيت للقيام بمغامرات مذهلة. وتعود ليلة السيدات إلى سينما روكسي هذا الصيف بلمسة مميزة من مفاجآت صيف دبي مع شخصية دانا المحبوبة، وفرص التقاط الصور، وتوزيع حقائب هدايا خاصة بالتعاون مع ريتوالز، ووجبات مشمولة بأسعار التذاكر.

لقاء وتحية مدهش

يظهر مدهش ودانة طوال مفاجآت صيف دبي بشكل مفاجئ في أشهر المعالم السياحية ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى 29 أغسطس، ما يرسم السعادة على وجوه الجميع. وتشمل جولتهما «مول الإمارات» أيام 4 و18 يوليو، و8 و22 أغسطس، و«نخيل مول» يوم 5 يوليو، و«ابن بطوطة مول» أيام 18 و25 يوليو، و15 أغسطس، و«سوق التنين» يومي 20 يوليو، و8 أغسطس، و«دبي فستيفال سيتي مول» أيام 12 و26 يوليو، و9 و23 أغسطس، و«سيتي سنتر البرشاء» أيام 13 و27 يوليو، و10 و24 أغسطس، و«سيتي سنتر مردف» أيام 5 و19 يوليو، و16 و23 أغسطس.

كما يمكن للعائلات لقاء مدهش ودانة في سوق حتا أيام 20 يوليو، و11 و29 أغسطس، و«ميركاتو» يوم 1 أغسطس، و«سيركل مول» يومي 19 يوليو، و17 أغسطس، و«ذا آوتليت مول» يومي 11 و15 أغسطس، و«سيتي سنتر معيصم» أيام 11 و25 يوليو، و8 و22 أغسطس، و«فستيفال بلازا» أيام 12 و26 يوليو، و16 أغسطس. كما يظهر مدهش ودانة في عدد من الوجهات الترفيهية بما في ذلك مدينة الطفل يومي 19 يوليو، و2 أغسطس، و«برواز دبي» يومي 26 يوليو، و16 أغسطس، ما يضفي المزيد من المرح على الأماكن العائلية المفضلة في مختلف أنحاء المدينة.

أحمد الخاجة:

. يواصل مدهش ودانة تألقهما خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يصنعان لحظات مليئة بالبهجة وذكريات رائعة لسكان المدينة وزوارها.