"غوغل" تقرأ رسائلك الواتساب دون إذنك أو معرفتك .. فكيف تحميها ؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا ومخاوف بشأن خصوصية المستخدم، فعّلت شركة غوغل ميزة جديدة تتيح لمساعدها الذكي Gemini الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث – مثل واتساب – بشكل افتراضي على أجهزة أندرويد، دون إشعار واضح أو إذن مباشر من المستخدم.

ولكن ما الذي تغير تحديدًا ابتداءً من 8 يوليو 2025 ؟

بدأ مستخدمو أندرويد يتلقون إشعارات تفيد بأن Gemini أصبح قادرًا على تنفيذ أوامر داخل تطبيقات مثل WhatsApp، حتى إذا كان تتبع نشاط التطبيقات موقوفًا سابقًا.

هذا يعني أن بإمكانك قول: "أرسل رسالة واتساب إلى (اسم)"، وسيقوم Gemini بذلك تلقائيًا – حتى لو لم تكن قد فعّلت هذا الخيار بنفسك.

إذاً هل يقرأ Gemini رسائلي الخاصة؟

وفقًا لغوغل فإن Gemini لا يطّلع على محتوى رسائل WhatsApp أو الصور، لكنه قد ينفذ أوامر باستخدام مساعد غوغل أو أدوات النظام، حتى مع تعطيل WhatsApp ضمن إعدادات Gemini، والأهم: قد يطّلع موظفو غوغل أو مزوّدو الخدمات على محادثاتك داخل Gemini بهدف تحسين الأداء، وفقا لصحيفة "مترو".

ماذا يقول الخبراء؟

وقال دانييل فريتش، من شركة Businessmagnet: "المشكلة ليست فقط في ما إذا كان Gemini يمكنه قراءة رسائلك – بل في أنه يفعل ذلك افتراضيًا، دون موافقة صريحة. هذا يقوّض مفهوم الموافقة المستنيرة تمامًا".

كيف تحمي خصوصيتك؟

1. ادخل إلى إعدادات الهاتف > Google > Gemini أو مساعد Google.

2. راجع الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خاصة WhatsApp.

3. عطّل أو احذف تطبيق Gemini إذا لم يكن مدمجًا في النظام.

4. تجنّب مشاركة معلومات شخصية أو حساسة في المحادثات الصوتية أو النصية مع المساعد.

ما فعلته غوغل يُعد تغييرًا جذريًا في طريقة تفاعل الذكاء الاصطناعي مع هاتفك، ويطرح أسئلة خطيرة حول الخصوصية، الشفافية، والموافقة المسبقة. فحتى لو لم يكن Gemini "يقرأ" محتوى الرسائل صراحة، فإنه يمتلك صلاحيات خطيرة افتراضيًا، وعلى كل مستخدم أن يتحقق ويحد من هذه الصلاحيات فورًا.