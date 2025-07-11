«اشتهاء الشوكولاته»... رسالة من جسمك ليخبرك بأشياء معينة... ما هي؟

قد يشعر الإنسان بأنه يشتهي الشوكولاته لأسباب عديدة، مثل الجفاف، أو التوتر، أو التعب، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث». فلماذا تشعر إذن باشتهاء الشوكولاته؟ وما الرسائل التي يريد جسمك نقلها إليك في هذه الأوقات؟

الجفاف

قد تشتهي الشوكولاته لأنك تعاني من الجفاف. والجفاف هو عندما لا يحصل جسمك على ما يكفيه من السوائل، إما بسبب قلة شرب الماء، أو فقدان السوائل عن طريق العرق.

قد يجعلك الجفاف تشعر بالجوع، خاصة للأطعمة الحلوة مثل الشوكولاته، لأنه يصعب على جسمك الوصول إلى الجلوكوز (السكر) المخزن في حالة الجفاف. وتناول الشوكولاته التي تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن يمنحك جرعة سريعة من السكر تُجدد طاقتك.

التوتر

قد يدفع الشعور بالتوتر بعض الناس إلى الرغبة في تناول الشوكولاته. طعم الشوكولاته لذيذ، وبالنسبة للكثيرين، فهي طعام «مريح» يرتبط بالمتعة والذكريات الجميلة. وقد تلجأ إلى الشوكولاته عند شعورك بالتوتر، لأنك ربطت نفسياً الشوكولاته (التي تُشعرك بالسعادة) بحلٍ للشعور بالسوء.

الحواس المُحفَزة

تولد لدى بعض الأشخاص رغبة شديدة في تناول الشوكولاته من خلال مُحفِزات خارجية، مثل المرور بمخبز أو رؤية إعلان ما، حيث قد تتخيَل لا إرادياً طعم الشوكولاته أو شعور قضم قطعة منها، ما قد يُسبب الرغبة الشديدة في تناولها.

اشتهاء السكر

تحتوي الشوكولاته - وخاصة الشوكولاته بالحليب والشوكولاته البيضاء - على مستويات عالية من السكر. ولا يتفق العلماء حول ما إذا كان السكر يُسبب الإدمان، لكنهم يعلمون أنه يُنشط مسارات المكافأة في الدماغ (وهي شبكة عصبية مسؤولة عن الشعور بالمتعة والتحفيز)، مما قد يُثير الرغبة الشديدة. بعبارة أخرى، قد تشتهي الشوكولاته لأنك تربطها بالسكر.

التعب

تحتوي الشوكولاته على الكافيين، لذا من المحتمل أن تشتهيها بسبب دفعة الطاقة التي تحصل عليها عادة من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. وتحتوي شوكولاته الحليب والشوكولاته البيضاء على مستويات منخفضة نسبياً من الكافيين مقارنة بالشوكولاته الداكنة.

كيف تتخلص من الرغبة في تناول الشوكولاته؟

هناك بعض الطرق لكبح جماح الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاته، منها:

ممارسة اليقظة الذهنية: حاول ممارسة اليقظة الذهنية من خلال التركيز على شعور جسمك في تلك اللحظة. هل أنت جائع حقاً، أم عطشان؟ هل تحتاج إلى الشوكولاته أو أي شيء آخر؟

صرف الانتباه: حاول صرف انتباهك بنشاط آخر لإسكات هذه الرغبة الشديدة.

شرب الكثير من الماء: قد يؤدي الجفاف إلى اشتهاء الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاته، لذا اشرب الكثير من الماء.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر: تجنب الأطعمة السكرية، مثل الحلوى والمشروبات الغازية، يساعد في إخماد رغبتك الشديدة في تناول السكر.

انتقل إلى الشوكولاته الداكنة: استهدف الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو وكمية أقل من السكر والحليب.