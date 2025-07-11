مهرجان سان فيرمين.. التاريخ يركض بين الثيران

انطلقت في مدينة بامبلونا الإسبانية فعاليات مهرجان سان فيرمين الشهير، وسط أجواء صاخبة امتلأت فيها الساحات بالأبيض والأحمر، في تقليد تاريخي سنوي يجمع بين الفلكلور الشعبي وسباقات الثيران المثيرة للجدل.

وافتتح المهرجان بإطلاق «تشوبينازو»، الصاروخ الرمزي، من شرفة بلدية المدينة، وسط صيحات الآلاف، وهتاف لافت هذا العام: «فلسطين حرة»، وعلى الرغم من الانتقادات المستمرة من المدافعين عن حقوق الحيوان، يواصل مهرجان سان فيرمين جذب الزوار من شتى أنحاء العالم، جامعاً بين التقاليد والموسيقى والرقص ومصارعة الثيران، في لوحة احتفالية تستحضر ملامح التراث الإسباني، وتعيد صياغته كل عام بزخم جديد.