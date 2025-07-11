«شارع السيف».. لقاء التاريخ بالحداثة

يشكّل «شارع السيف» على ضفاف خور دبي نقطة جذب سياحية نابضة بالحياة، حيث يلتقي عبق التاريخ بأناقة الحداثة، في مشهد معماري وثقافي فريد، ويمتد الشارع لمسافة 1.8 كيلومتر، ويوفر للزوار تجربة شاملة بين الأسواق التراثية، والمطاعم العالمية، والمرافق الترفيهية، في أجواء مستوحاة من البيئة الإماراتية القديمة، ويحاكي الشارع في جزء منه الطراز المعماري التقليدي للبيوت الطينية المزينة بأبراج الرياح (البراجيل)، بينما يتميز الجزء الآخر بتصاميم عصرية تحتضن المقاهي الراقية والمعارض الفنية والمتاحف.

يضم شارع السيف سوقاً تراثية تعرض الحرف اليدوية والتوابل والعطور المحلية، إضافة إلى تجربة «العبرة» (القارب التقليدي) التي تتيح جولة بحرية ممتعة على خور دبي، لاسيما في فترة الغروب، كما يستضيف المكان عروضاً فنية وفعاليات موسمية تجذب الزوار من مختلف الجنسيات.