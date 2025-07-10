أمس الأربعاء.. كان أقصر يوم في تاريخ البشر

شهد كوكب الأرض أمس، الأربعاء، 9 يوليو (تموز) 2025، حدثاً فلكياً استثنائياً تمثل في تسجيل أقصر يوم في التاريخ البشري المُسجّل، وفقاً لما أكده علماء الفلك والجيوفيزياء، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى تسارع دوران الأرض نتيجة لتأثير موقع القمر في مداره.

وأفاد الخبراء أن امس كان أقصر من المعتاد بما يتراوح بين 1.3 و1.6 مللي ثانية، مقارنة بالمدة القياسية لليوم البالغة 24 ساعة.

وعلى الرغم من ضآلة هذا الفارق الزمني على مستوى الحياة اليومية، إلا أن العلماء يؤكدون أن ما حدث يمثل تغيّراً ملحوظاً ومثيراً للاهتمام في سلوك كوكبنا.

وتوصّل فريق من العلماء إلى احتمال علمي مثير للاهتمام، مفاده أن كوكب الأرض قد يتعرض في المستقبل البعيد لظاهرة كونية نادرة تؤدي إلى طرده من مداره حول الشمس، وهو ما قد يفضي إلى نهاية مأساوية للحياة على سطحه.

وأوضح الباحثون أن دوران الأرض عملية شديدة الحساسية، حيث تتأثر بسرعتها عوامل متعددة، من بينها التغيرات الموسمية والكوارث الطبيعية وحتى توزيع الكتلة على سطح الأرض، لكن التسارع الأخير، بحسب تحليل "خدمة دوران الأرض والنظم المرجعية الدولية" (IERS)، يعود بشكل رئيسي إلى تأثيرات القمر على محور دوران الأرض.

وتُعد هذه الظاهرة السادسة من نوعها منذ عام 2020، ما يسلط الضوء على نمط متكرر من التغيرات الدقيقة في زمن دوران الأرض.

وتشير التوقعات إلى أن يومي 22 يوليو (تموز) و5 أغسطس (آب) القريبين سيكونان أيضاً أقصر من المعتاد.

ورصد علماء الفلك نجماً غامضاً في مجرة درب التبانة، على بعد نحو 15 ألف سنة ضوئية من الأرض، يصدر مزيجاً غير معتاد من موجات الراديو والأشعة السينية، في ظاهرة لم تُرصد سابقاً بهذا الشكل.

وفي سياق متصل، يُنتظر أن تضطر الوكالات الدولية المعنية بتنسيق الوقت إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بحلول عام 2029، تتمثل في حذف ثانية كاملة من الساعة الدولية، وهي ما يُعرف بـ"الثانية الكبيسة السالبة"، لتواكب التغيرات التي طرأت على دوران الأرض.

وفي تعليق على هذه الظاهرة، قال الدكتور دونكان أنيو، الجيوفيزيائي من معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "نحن نعيش لحظة غير مسبوقة، وهذا تطور كبير.. صحيح أنه ليس شيئاً كارثياً، لكنه بالتأكيد أمر يستحق الانتباه".