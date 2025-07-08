زيت الخروع.. تعرف إلى فوائد وطرق استعمال «بوتوكس الطبيعة»

اكتسب زيت الخروع شعبية هائلة بسبب نطاقه الواسع من الاستخدامات الصحية والجمالية واليومية. تكمن ميزة زيت الخروع في تركيبته الفريدة، والتي تحتوي على حمض الريسينوليك، مما يمنحه خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

كما استطاع زيت الخروع أن يُثبت فعاليته في مجال مُكافحة شيخوخة البشرة، العناية بفروة الرأس، وتعزيز كثافة الرموش، وهذا ما يجعله يحمل لقب "بوتوكس الطبيعة".

فماهي أبرز خصائصه التجميليّة؟

يُشير خبراء العناية بالجلد إلى قدرة زيت الخروع على الصمود أمام اختبار الزمن، فهو موجود منذ آلاف السنين وقد أقبل على استعماله المصريون والرومان القُدامى نظراً لفوائده العلاجيّة.

كما أثبتت العديد من الدراسات الحديثة التي تناولته أنه يتمتع بمفعول مُرطّب بالعمق وهو غني بمُضادات الالتهابات كما يمنح البشرة مظهراً ناعماً، ومرناً، ومُشرقاً، ومشدوداً.

هذا بالإضافة إلى مُحاربته لجفاف الجلد وقدرته على تمليس الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

فوائد عديدة

ولا يقتصر مفعول زيت الخروع على ترطيب البشرة، بل يتمتع أيضاً بخصائص مُضادة للميكروبات مما يجعله علاجاً طبيعياً مُناسباً لحب الشباب، والفطريات، والالتهابات التي تطال سطح الجلد خاصةً أنه قادر على تعزيز توازن سطح البشرة.

ويُساعد زيت الخروع على تحفيز إنتاج الكولاجين مما يؤخّر ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، والترهلات، ولذلك ينصح الخبراء بتطبيقه على الندبات، ومناطق تمدّد البشرة.

كما أنه غني بالفيتامين E، والبيتاكاروتين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم التي تدعم آليّة إصلاح البشرة وحمايتها من الملوثات وأضرار الأشعة فوق البنفسجّة.

طرق استعماله

يتميّز زيت الخروع بصيغته السميكة واللزجة، ولذلك يُنصح باستخدامه قبل النوم والاكتفاء بتطبيق بضع قطرات منه فقط على أطراف الأصابع ثم تدليكها على الوجه مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تظهر عليها الخطوط والتجاعيد.

ويمكن أيضاً خلطه مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ليصبح قوامه أخفّ وأسهل للاستعمال على البشرة.

ومن خصائص زيت الخروع أيضاً أنه يُرطّب فروة الرأس ويُعالج مشكلة تساقط الشعر في حال المواظبة على استعماله كما يعمل على تعزيز نمو شعر الحاجبين والرموش.

وينصح الخبراء في هذا المجال باختيار الأنواع العضويّة والمعصورة على البارد من زيت الخروع للاستعمال التجميلي، مع ضرورة أن يكون خالياً من الهكسان.