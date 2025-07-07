«الأرشيف» يستعرض تاريخ العلاقات بين الإمارات والصين

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة ثقافية في بكين سلّط فيها الضوء على العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، واستعرض فيها أهم الوثائق الرسمية والصور التاريخية المحفوظة في الأرشيف والمكتبة الوطنية حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

تطرقت الجلسة التي جاءت ضمن فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 الذي اختُتم، أخيراً، وقدمتها إيمان البريكي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى البدايات المبكرة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعود إلى مرحلة ما بعد قيام الاتحاد مباشرة في ديسمبر 1971، وتطورت العلاقات في العقود الماضية، لتشمل مجالات متعددة، مثل: الاقتصاد والثقافة والتعليم والطاقة والابتكار وغيرها.

واستعرضت البريكي، خلال الجلسة التي شهدت حضوراً لافتاً، مجموعة من الصور التي تُوثّق الزيارات الرسمية التي قام بها قادة البلدين، والتي شكلت محطات مفصلية في العلاقات الثنائية التي تمثّل نموذجاً ناجحاً في التعاون الدولي المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق هذا التعاون وحفظه للأجيال المقبلة.