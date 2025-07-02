وفاة "عباس بن فرناس" الجزائر.. ما القصة؟

توفي مهندس جزائري إثر محاولته التحليق بطائرة صممها وصنعها بنفسه.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع من أطلقوا عليه اسم "عباس بن فرناس" الجزائر.

وقام المهندس يوسف دوغة (50 سنة)، خريج تخصص التسيير التقني الحضري، بتجربتها في أولاد منصور، بولاية المسيلة (260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الجزائر).



وكان المهندس الجزائري قد حضر مطولا لهذه التجربة، قبل أن يقرر أخيرا تجربتها على أرض الواقع، لكنها سقطت عند التجربة.

وصرح والد المهندس يوسف دوغة، لوسائل الإعلام، بأن "ابنه منذ صغره كان يحب الاكتشاف والمحاولة في كل شيء علمي، ويوما ما فكر في صناعة طائرة، فحول المنزل إلى ورشة مفتوحة".

وخلفت الحادثة حزنا عميقا لدى الجزائريين بعد إذاعة الخبر من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث أعجب كثيرون بتصميم المهندس على صناعة طائرة وتجربتها بنفسه.

وقال أحدهم:" الأكيد أن هذا المهندس يملك إرادة قوية على بلوغ هدف سطره، فضلا عن كفاءته العلمية"، وقال آخر: "أحزنتني قصة هذا المهندس، يجب تكريمه وتكريم عائلته لأنه مثال يحتدى به".



فيما ذهب آخرون بالقول إنه: "كان على المهندس أن يتحلى بالحذر في مثل هذه التجارب، وأن يستعمل وسائل الوقاية الكافية لسلامته وسلامة الأشخاص في المنطقة".

وكان المهندس يوسف قد نجح بتاريخ 31 مايو الماضي في تجربة طائرته والتحليق بها في سماء المسيلة".