رفضت الأكل فانهالوا عليها ضرباً .. أم مشلولة تفارق الحياة على يد أولادها

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، صباح امس الأحد، القبض على شاب وشقيقته، قتلا والدتهما بوحشية داخل شقة الأسرة، بسبب رفضها تناول الطعام.

وبوصول فريق البحث إلى موقع الحادث بمنطقة إمبابة، تبيّن أن المتوفاة البالغة من العمر 45 عاماً كانت تعاني من شلل نصفي وعدد من الأمراض المزمنة، كما بدت على جسدها آثار ضرب وكدمات متفرقة أثارت شكوك رجال التحقيق.

وكشفت المعاينة الأوّلية أن السيدة كانت تقيم رفقة ابنها البالغ من العمر 19 عاماً وابنتها البالغة من العمر 18 عاماً، داخل شقة صغيرة، وتعتمد عليهما في الرعاية اليومية بسبب تدهور حالتها الصحية.

غير أن التحريات الأوّلية أظهرت وجود مشادات متكررة داخل الأسرة، كان يسمعها الجيران باستمرار، وتحديداً في الليلة التي سبقت الوفاة.

وبتكثيف التحريات والاستماع إلى شهادات الجيران، توصلت أجهزة الأمن إلى أن الابن والابنة هما المشتبه بهما الرئيسيان، وتم ضبطهما والتحقيق معهما داخل ديوان القسم، حيث اعترفا بتفاصيل الجريمة.

وأفاد المتهمان خلال التحقيقات أنهما اعتديا على والدتهما بالضرب مستخدمين الأيدي وأدوات خشبية، بعدما رفضت تناول الطعام ووجهت لهما، حسب قولهما، ألفاظاً مهينة.

وأضافا أن والدتهما كثيراً ما كانت تتصرف بعصبية، وهو ما أثار غضبهما ودفعهما إلى ضربها حتى فقدت الوعي ثم توفيت داخل المنزل.

وأكّدت مصادر أمنية أن الاعتداء الذي تعرّضت له الضحية كان "وحشياً"، وأن آثار الضرب ظهرت بوضوح على أنحاء متفرقة من جسدها، بينما أظهرت معاينة النيابة وجود بعثرة في الغرفة وبقع دماء على الأثاث والمفروشات.

وقامت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. كما أمرت بحبس الشاب وشقيقته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستمرار في استكمال التحريات وسماع الشهود، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الاعتداء.